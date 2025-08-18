RichQUACK (QUACK) reaalajas hind on $ 0.0000000003313. Viimase 24 tunni jooksul QUACK kaubeldud madalaim $ 0.0000000003172 ja kõrgeim $ 0.000000000336 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUACKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000025288914506 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on QUACK muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -0.95% 24 tunni vältel +4.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
RichQUACK (QUACK) – turuteave
RichQUACK praegune turukapitalisatsioon on $ 14.61M$ 166.11K 24 tunnise kauplemismahuga. QUACK ringlev varu on 44,085.96T, mille koguvaru on 46775855335611000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
RichQUACK (QUACK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse RichQUACK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000000003178
-0.95%
30 päeva
$ +0.0000000000304
+10.10%
60 päeva
$ +0.0000000000254
+8.30%
90 päeva
$ +0.0000000000033
+1.00%
RichQUACK Hinnamuutus täna
Täna registreeris QUACK muutuse $ -0.000000000003178 (-0.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
RichQUACK 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000000304 (+10.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
RichQUACK 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QUACK $ +0.0000000000254 (+8.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
RichQUACK 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000000000033 (+1.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada RichQUACK (QUACK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month.
RichQUACK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RichQUACK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida QUACK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse RichQUACK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RichQUACK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
RichQUACK hinna ennustus (USD)
Kui palju on RichQUACK (QUACK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RichQUACK (QUACK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RichQUACK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
RichQUACK (QUACK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUACK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
RichQUACK (QUACK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas RichQUACK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RichQUACK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.