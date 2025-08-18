Rohkem infot QUACK

QUACK Hinnainfo

QUACK Valge raamat

QUACK Ametlik veebisait

QUACK Tokenoomika

QUACK Hinnaprognoos

QUACK Ajalugu

QUACK – ostujuhend

QUACK-usaldusraha valuutakonverter

QUACK Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

RichQUACK logo

RichQUACK hind(QUACK)

1 QUACK/USD reaalajas hind:

$0.0000000003313
$0.0000000003313$0.0000000003313
-0.95%1D
USD
RichQUACK (QUACK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:09:34 (UTC+8)

RichQUACK (QUACK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000000003172
$ 0.0000000003172$ 0.0000000003172
24 h madal
$ 0.000000000336
$ 0.000000000336$ 0.000000000336
24 h kõrge

$ 0.0000000003172
$ 0.0000000003172$ 0.0000000003172

$ 0.000000000336
$ 0.000000000336$ 0.000000000336

$ 0.000000025288914506
$ 0.000000025288914506$ 0.000000025288914506

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-0.95%

+4.54%

+4.54%

RichQUACK (QUACK) reaalajas hind on $ 0.0000000003313. Viimase 24 tunni jooksul QUACK kaubeldud madalaim $ 0.0000000003172 ja kõrgeim $ 0.000000000336 näitab aktiivset turu volatiivsust. QUACKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000025288914506 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QUACK muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -0.95% 24 tunni vältel +4.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RichQUACK (QUACK) – turuteave

No.1014

$ 14.61M
$ 14.61M$ 14.61M

$ 166.11K
$ 166.11K$ 166.11K

$ 15.50M
$ 15.50M$ 15.50M

44,085.96T
44,085.96T 44,085.96T

46,775,855,335,611,000
46,775,855,335,611,000 46,775,855,335,611,000

BSC

RichQUACK praegune turukapitalisatsioon on $ 14.61M $ 166.11K 24 tunnise kauplemismahuga. QUACK ringlev varu on 44,085.96T, mille koguvaru on 46775855335611000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

RichQUACK (QUACK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse RichQUACK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000000003178-0.95%
30 päeva$ +0.0000000000304+10.10%
60 päeva$ +0.0000000000254+8.30%
90 päeva$ +0.0000000000033+1.00%
RichQUACK Hinnamuutus täna

Täna registreeris QUACK muutuse $ -0.000000000003178 (-0.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

RichQUACK 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000000304 (+10.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

RichQUACK 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QUACK $ +0.0000000000254 (+8.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

RichQUACK 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000000000033 (+1.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada RichQUACK (QUACK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe RichQUACK hinnaajaloo lehte.

Mis on RichQUACK (QUACK)

QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month.

RichQUACK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RichQUACK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida QUACK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse RichQUACK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RichQUACK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

RichQUACK hinna ennustus (USD)

Kui palju on RichQUACK (QUACK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RichQUACK (QUACK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RichQUACK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RichQUACK hinna ennustust kohe!

RichQUACK (QUACK) tokenoomika

RichQUACK (QUACK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QUACK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

RichQUACK (QUACK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas RichQUACK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RichQUACK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

QUACK kohalike valuutade suhtes

1 RichQUACK(QUACK)/VND
0.0000087181595
1 RichQUACK(QUACK)/AUD
A$0.000000000506889
1 RichQUACK(QUACK)/GBP
0.000000000241849
1 RichQUACK(QUACK)/EUR
0.000000000281605
1 RichQUACK(QUACK)/USD
$0.0000000003313
1 RichQUACK(QUACK)/MYR
RM0.000000001394773
1 RichQUACK(QUACK)/TRY
0.000000013513727
1 RichQUACK(QUACK)/JPY
¥0.0000000487011
1 RichQUACK(QUACK)/ARS
ARS$0.000000429142829
1 RichQUACK(QUACK)/RUB
0.000000026388045
1 RichQUACK(QUACK)/INR
0.000000028992063
1 RichQUACK(QUACK)/IDR
Rp0.000005343547639
1 RichQUACK(QUACK)/KRW
0.000000460135944
1 RichQUACK(QUACK)/PHP
0.000000018735015
1 RichQUACK(QUACK)/EGP
￡E.0.000000015975286
1 RichQUACK(QUACK)/BRL
R$0.00000000178902
1 RichQUACK(QUACK)/CAD
C$0.000000000457194
1 RichQUACK(QUACK)/BDT
0.000000040233072
1 RichQUACK(QUACK)/NGN
0.000000508128062
1 RichQUACK(QUACK)/UAH
0.000000013652873
1 RichQUACK(QUACK)/VES
Bs0.0000000447255
1 RichQUACK(QUACK)/CLP
$0.0000003193732
1 RichQUACK(QUACK)/PKR
Rs0.000000093850664
1 RichQUACK(QUACK)/KZT
0.000000179369133
1 RichQUACK(QUACK)/THB
฿0.000000010720868
1 RichQUACK(QUACK)/TWD
NT$0.000000009948939
1 RichQUACK(QUACK)/AED
د.إ0.000000001215871
1 RichQUACK(QUACK)/CHF
Fr0.00000000026504
1 RichQUACK(QUACK)/HKD
HK$0.000000002590766
1 RichQUACK(QUACK)/AMD
֏0.000000126642738
1 RichQUACK(QUACK)/MAD
.د.م0.000000002978387
1 RichQUACK(QUACK)/MXN
$0.000000006205249
1 RichQUACK(QUACK)/PLN
0.000000001202619
1 RichQUACK(QUACK)/RON
лв0.000000001431216
1 RichQUACK(QUACK)/SEK
kr0.000000003157289
1 RichQUACK(QUACK)/BGN
лв0.000000000553271
1 RichQUACK(QUACK)/HUF
Ft0.000000111773994
1 RichQUACK(QUACK)/CZK
0.000000006927483
1 RichQUACK(QUACK)/KWD
د.ك0.0000000001010465
1 RichQUACK(QUACK)/ILS
0.000000001116481
1 RichQUACK(QUACK)/NOK
kr0.000000003366008
1 RichQUACK(QUACK)/NZD
$0.000000000556584

RichQUACK ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest RichQUACK võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse RichQUACK ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RichQUACK kohta

Kui palju on RichQUACK (QUACK) tänapäeval väärt?
Reaalajas QUACK hind USD on 0.0000000003313 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QUACK/USD hind?
Praegune hind QUACK/USD on $ 0.0000000003313. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RichQUACK turukapitalisatsioon?
QUACK turukapitalisatsioon on $ 14.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QUACK ringlev varu?
QUACK ringlev varu on 44,085.96T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QUACK (ATH) hind?
QUACK saavutab ATH hinna summas 0.000000025288914506 USD.
Mis oli kõigi aegade QUACK madalaim (ATL) hind?
QUACK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QUACK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QUACK kauplemismaht on $ 166.11K USD.
Kas QUACK sel aastal kõrgemale ka suundub?
QUACK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QUACK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:09:34 (UTC+8)

RichQUACK (QUACK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

QUACK/USD kalkulaator

Summa

QUACK
QUACK
USD
USD

1 QUACK = 0 USD

Kauplemine: QUACK

QUACKUSDT
$0.0000000003313
$0.0000000003313$0.0000000003313
-0.95%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu