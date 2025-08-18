Quantlytica (QTLX) reaalajas hind on $ 0.02237. Viimase 24 tunni jooksul QTLX kaubeldud madalaim $ 0.02228 ja kõrgeim $ 0.02338 näitab aktiivset turu volatiivsust. QTLXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4279230189336038 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020691173589552705.
Lüliajalise tootluse osas on QTLX muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel +2.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Quantlytica (QTLX) – turuteave
No.3862
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 18.08K
$ 18.08K$ 18.08K
$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
ARB
Quantlytica praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 18.08K 24 tunnise kauplemismahuga. QTLX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.24M.
Quantlytica (QTLX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Quantlytica tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001192
-0.53%
30 päeva
$ -0.00063
-2.74%
60 päeva
$ -0.01189
-34.71%
90 päeva
$ -0.05925
-72.60%
Quantlytica Hinnamuutus täna
Täna registreeris QTLX muutuse $ -0.0001192 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Quantlytica 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00063 (-2.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Quantlytica 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QTLX $ -0.01189 (-34.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Quantlytica 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05925 (-72.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Quantlytica (QTLX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Quantlytica is a decentralized AI asset management fund built on EVM-compatible blockchains. As an "AI Trading Engine," the core of Quantlytica is to utilize AI agents to gather market information both on-chain and off-chain, analyze community and institutional consensus, and autonomously execute token trades and investments. This new model aims to combine real-time AI trading strategies with decentralized governance, offering participants investment opportunities traditionally exclusive to institutions.
Quantlytica hinna ennustus (USD)
Kui palju on Quantlytica (QTLX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quantlytica (QTLX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quantlytica nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Quantlytica (QTLX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QTLX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.