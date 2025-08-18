Rohkem infot QTLX

QTLX Hinnainfo

QTLX Valge raamat

QTLX Ametlik veebisait

QTLX Tokenoomika

QTLX Hinnaprognoos

QTLX Ajalugu

QTLX – ostujuhend

QTLX-usaldusraha valuutakonverter

QTLX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Quantlytica logo

Quantlytica hind(QTLX)

1 QTLX/USD reaalajas hind:

$0.02237
$0.02237$0.02237
-0.53%1D
USD
Quantlytica (QTLX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:58:22 (UTC+8)

Quantlytica (QTLX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02228
$ 0.02228$ 0.02228
24 h madal
$ 0.02338
$ 0.02338$ 0.02338
24 h kõrge

$ 0.02228
$ 0.02228$ 0.02228

$ 0.02338
$ 0.02338$ 0.02338

$ 0.4279230189336038
$ 0.4279230189336038$ 0.4279230189336038

$ 0.020691173589552705
$ 0.020691173589552705$ 0.020691173589552705

-0.63%

-0.53%

+2.14%

+2.14%

Quantlytica (QTLX) reaalajas hind on $ 0.02237. Viimase 24 tunni jooksul QTLX kaubeldud madalaim $ 0.02228 ja kõrgeim $ 0.02338 näitab aktiivset turu volatiivsust. QTLXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4279230189336038 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020691173589552705.

Lüliajalise tootluse osas on QTLX muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel +2.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quantlytica (QTLX) – turuteave

No.3862

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 18.08K
$ 18.08K$ 18.08K

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ARB

Quantlytica praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 18.08K 24 tunnise kauplemismahuga. QTLX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.24M.

Quantlytica (QTLX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Quantlytica tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001192-0.53%
30 päeva$ -0.00063-2.74%
60 päeva$ -0.01189-34.71%
90 päeva$ -0.05925-72.60%
Quantlytica Hinnamuutus täna

Täna registreeris QTLX muutuse $ -0.0001192 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Quantlytica 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00063 (-2.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Quantlytica 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QTLX $ -0.01189 (-34.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Quantlytica 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05925 (-72.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Quantlytica (QTLX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Quantlytica hinnaajaloo lehte.

Mis on Quantlytica (QTLX)

Quantlytica is a decentralized AI asset management fund built on EVM-compatible blockchains. As an "AI Trading Engine," the core of Quantlytica is to utilize AI agents to gather market information both on-chain and off-chain, analyze community and institutional consensus, and autonomously execute token trades and investments. This new model aims to combine real-time AI trading strategies with decentralized governance, offering participants investment opportunities traditionally exclusive to institutions.

Quantlytica on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Quantlytica investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida QTLX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Quantlytica kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Quantlytica ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Quantlytica hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quantlytica (QTLX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quantlytica (QTLX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quantlytica nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quantlytica hinna ennustust kohe!

Quantlytica (QTLX) tokenoomika

Quantlytica (QTLX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QTLX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Quantlytica (QTLX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Quantlytica osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Quantlytica osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

QTLX kohalike valuutade suhtes

1 Quantlytica(QTLX)/VND
588.66655
1 Quantlytica(QTLX)/AUD
A$0.0340024
1 Quantlytica(QTLX)/GBP
0.0163301
1 Quantlytica(QTLX)/EUR
0.0190145
1 Quantlytica(QTLX)/USD
$0.02237
1 Quantlytica(QTLX)/MYR
RM0.0941777
1 Quantlytica(QTLX)/TRY
0.9124723
1 Quantlytica(QTLX)/JPY
¥3.28839
1 Quantlytica(QTLX)/ARS
ARS$29.0141137
1 Quantlytica(QTLX)/RUB
1.7831127
1 Quantlytica(QTLX)/INR
1.9575987
1 Quantlytica(QTLX)/IDR
Rp360.8064011
1 Quantlytica(QTLX)/KRW
31.0692456
1 Quantlytica(QTLX)/PHP
1.2650235
1 Quantlytica(QTLX)/EGP
￡E.1.0795762
1 Quantlytica(QTLX)/BRL
R$0.120798
1 Quantlytica(QTLX)/CAD
C$0.0308706
1 Quantlytica(QTLX)/BDT
2.7166128
1 Quantlytica(QTLX)/NGN
34.3097638
1 Quantlytica(QTLX)/UAH
0.9218677
1 Quantlytica(QTLX)/VES
Bs3.01995
1 Quantlytica(QTLX)/CLP
$21.56468
1 Quantlytica(QTLX)/PKR
Rs6.3369736
1 Quantlytica(QTLX)/KZT
12.1113417
1 Quantlytica(QTLX)/THB
฿0.722551
1 Quantlytica(QTLX)/TWD
NT$0.6717711
1 Quantlytica(QTLX)/AED
د.إ0.0820979
1 Quantlytica(QTLX)/CHF
Fr0.017896
1 Quantlytica(QTLX)/HKD
HK$0.1749334
1 Quantlytica(QTLX)/AMD
֏8.5511562
1 Quantlytica(QTLX)/MAD
.د.م0.2011063
1 Quantlytica(QTLX)/MXN
$0.4221219
1 Quantlytica(QTLX)/PLN
0.0814268
1 Quantlytica(QTLX)/RON
лв0.0966384
1 Quantlytica(QTLX)/SEK
kr0.2136335
1 Quantlytica(QTLX)/BGN
лв0.0373579
1 Quantlytica(QTLX)/HUF
Ft7.552112
1 Quantlytica(QTLX)/CZK
0.467533
1 Quantlytica(QTLX)/KWD
د.ك0.00682285
1 Quantlytica(QTLX)/ILS
0.0753869
1 Quantlytica(QTLX)/NOK
kr0.2279503
1 Quantlytica(QTLX)/NZD
$0.0375816

Quantlytica ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Quantlytica võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Quantlytica ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quantlytica kohta

Kui palju on Quantlytica (QTLX) tänapäeval väärt?
Reaalajas QTLX hind USD on 0.02237 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QTLX/USD hind?
Praegune hind QTLX/USD on $ 0.02237. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quantlytica turukapitalisatsioon?
QTLX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QTLX ringlev varu?
QTLX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QTLX (ATH) hind?
QTLX saavutab ATH hinna summas 0.4279230189336038 USD.
Mis oli kõigi aegade QTLX madalaim (ATL) hind?
QTLX nägi ATL hinda summas 0.020691173589552705 USD.
Milline on QTLX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QTLX kauplemismaht on $ 18.08K USD.
Kas QTLX sel aastal kõrgemale ka suundub?
QTLX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QTLX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:58:22 (UTC+8)

Quantlytica (QTLX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

QTLX/USD kalkulaator

Summa

QTLX
QTLX
USD
USD

1 QTLX = 0.02237 USD

Kauplemine: QTLX

QTLXUSDT
$0.02237
$0.02237$0.02237
+0.13%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu