QuarkChain (QKC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi QuarkChain (QKC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

QuarkChain (QKC) teave The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS. Ametlik veebisait: https://quarkchain.io/ Valge raamat: https://quarkchain.io/wp-content/uploads/2018/11/QUARK-CHAIN-Public-Version-0.3.5.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 Ostke QKC kohe!

QuarkChain (QKC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage QuarkChain (QKC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.78M $ 49.78M $ 49.78M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 7.15B $ 7.15B $ 7.15B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 69.60M $ 69.60M $ 69.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.061 $ 0.061 $ 0.061 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00136475646408 $ 0.00136475646408 $ 0.00136475646408 Praegune hind: $ 0.00696 $ 0.00696 $ 0.00696 Lisateave QuarkChain (QKC) hinna kohta

QuarkChain (QKC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud QuarkChain (QKC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QKC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QKC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QKC tokeni tokenoomikat, avastage QKC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust QKC Kas olete huvitatud QuarkChain (QKC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid QKC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas QKC MEXC-ist osta!

QuarkChain (QKC) hinna ajalugu QKC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage QKC hinna ajalugu kohe!

QKC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QKC võiks suunduda? Meie QKC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QKC tokeni hinna ennustust kohe!

