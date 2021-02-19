QiSwap (QI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi QiSwap (QI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

QiSwap (QI) teave QiSwap is a decentralized protocol that automatically provides liquidity on Qtum based on the automatic market maker (AMM) algorithm. Ametlik veebisait: https://qiswap.com/ Plokiahela Explorer: https://qtum.info/qrc20/54fefdb5b31164f66ddb68becd7bdd864cacd65b/ Ostke QI kohe!

QiSwap (QI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage QiSwap (QI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.7871 $ 1.7871 $ 1.7871 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00089998209593451 $ 0.00089998209593451 $ 0.00089998209593451 Praegune hind: $ 0.000879 $ 0.000879 $ 0.000879 Lisateave QiSwap (QI) hinna kohta

QiSwap (QI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud QiSwap (QI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QI tokeni tokenoomikat, avastage QI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust QI Kas olete huvitatud QiSwap (QI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid QI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas QI MEXC-ist osta!

QiSwap (QI) hinna ajalugu QI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage QI hinna ajalugu kohe!

QI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QI võiks suunduda? Meie QI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QI tokeni hinna ennustust kohe!

