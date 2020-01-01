Q Protocol (QGOV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Q Protocol (QGOV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Q Protocol (QGOV) teave QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics. Ametlik veebisait: https://q.org/ Valge raamat: https://q.org/files/Q_Whitepaper_v1.0.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.q.org Ostke QGOV kohe!

Q Protocol (QGOV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Q Protocol (QGOV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Koguvaru: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Ringlev varu: $ 268.17M $ 268.17M $ 268.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004557884422494434 $ 0.004557884422494434 $ 0.004557884422494434 Praegune hind: $ 0.00577 $ 0.00577 $ 0.00577 Lisateave Q Protocol (QGOV) hinna kohta

Q Protocol (QGOV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Q Protocol (QGOV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QGOV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QGOV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QGOV tokeni tokenoomikat, avastage QGOV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust QGOV Kas olete huvitatud Q Protocol (QGOV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid QGOV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas QGOV MEXC-ist osta!

Q Protocol (QGOV) hinna ajalugu QGOV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage QGOV hinna ajalugu kohe!

QGOV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QGOV võiks suunduda? Meie QGOV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QGOV tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!