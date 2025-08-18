Rohkem infot QGOV

Q Protocol (QGOV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:19:11 (UTC+8)

Q Protocol (QGOV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00578
$ 0.00578$ 0.00578
24 h madal
$ 0.00587
$ 0.00587$ 0.00587
24 h kõrge

$ 0.00578
$ 0.00578$ 0.00578

$ 0.00587
$ 0.00587$ 0.00587

$ 0.5011257508831489
$ 0.5011257508831489$ 0.5011257508831489

$ 0.004557884422494434
$ 0.004557884422494434$ 0.004557884422494434

+0.17%

-0.51%

+1.39%

+1.39%

Q Protocol (QGOV) reaalajas hind on $ 0.00581. Viimase 24 tunni jooksul QGOV kaubeldud madalaim $ 0.00578 ja kõrgeim $ 0.00587 näitab aktiivset turu volatiivsust. QGOVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5011257508831489 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004557884422494434.

Lüliajalise tootluse osas on QGOV muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel +1.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Q Protocol (QGOV) – turuteave

No.1941

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

$ 100.05K
$ 100.05K$ 100.05K

$ 5.92M
$ 5.92M$ 5.92M

267.71M
267.71M 267.71M

1,018,617,984.0704001
1,018,617,984.0704001 1,018,617,984.0704001

QGOV

Q Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 1.56M $ 100.05K 24 tunnise kauplemismahuga. QGOV ringlev varu on 267.71M, mille koguvaru on 1018617984.0704001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Q Protocol (QGOV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Q Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000298-0.51%
30 päeva$ -0.00008-1.36%
60 päeva$ +0.0003+5.44%
90 päeva$ -0.00064-9.93%
Q Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris QGOV muutuse $ -0.0000298 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Q Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00008 (-1.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Q Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QGOV $ +0.0003 (+5.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Q Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00064 (-9.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Q Protocol (QGOV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Q Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Q Protocol (QGOV)

QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics.

Q Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Q Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida QGOV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Q Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Q Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Q Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Q Protocol (QGOV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Q Protocol (QGOV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Q Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Q Protocol hinna ennustust kohe!

Q Protocol (QGOV) tokenoomika

Q Protocol (QGOV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QGOV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Q Protocol (QGOV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Q Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Q Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

QGOV kohalike valuutade suhtes

1 Q Protocol(QGOV)/VND
152.89015
1 Q Protocol(QGOV)/AUD
A$0.0088893
1 Q Protocol(QGOV)/GBP
0.0042413
1 Q Protocol(QGOV)/EUR
0.0049385
1 Q Protocol(QGOV)/USD
$0.00581
1 Q Protocol(QGOV)/MYR
RM0.0244601
1 Q Protocol(QGOV)/TRY
0.2373385
1 Q Protocol(QGOV)/JPY
¥0.85407
1 Q Protocol(QGOV)/ARS
ARS$7.5258673
1 Q Protocol(QGOV)/RUB
0.4627084
1 Q Protocol(QGOV)/INR
0.5084331
1 Q Protocol(QGOV)/IDR
Rp93.7096643
1 Q Protocol(QGOV)/KRW
8.0693928
1 Q Protocol(QGOV)/PHP
0.3298918
1 Q Protocol(QGOV)/EGP
￡E.0.2801582
1 Q Protocol(QGOV)/BRL
R$0.031374
1 Q Protocol(QGOV)/CAD
C$0.0080178
1 Q Protocol(QGOV)/BDT
0.7048111
1 Q Protocol(QGOV)/NGN
8.8973759
1 Q Protocol(QGOV)/UAH
0.2394301
1 Q Protocol(QGOV)/VES
Bs0.78435
1 Q Protocol(QGOV)/CLP
$5.58922
1 Q Protocol(QGOV)/PKR
Rs1.6444624
1 Q Protocol(QGOV)/KZT
3.1422223
1 Q Protocol(QGOV)/THB
฿0.1880116
1 Q Protocol(QGOV)/TWD
NT$0.1744743
1 Q Protocol(QGOV)/AED
د.إ0.0213227
1 Q Protocol(QGOV)/CHF
Fr0.004648
1 Q Protocol(QGOV)/HKD
HK$0.0454342
1 Q Protocol(QGOV)/AMD
֏2.221744
1 Q Protocol(QGOV)/MAD
.د.م0.0522319
1 Q Protocol(QGOV)/MXN
$0.1087051
1 Q Protocol(QGOV)/PLN
0.0210903
1 Q Protocol(QGOV)/RON
лв0.0250992
1 Q Protocol(QGOV)/SEK
kr0.0554274
1 Q Protocol(QGOV)/BGN
лв0.0097027
1 Q Protocol(QGOV)/HUF
Ft1.9601778
1 Q Protocol(QGOV)/CZK
0.1213709
1 Q Protocol(QGOV)/KWD
د.ك0.00176624
1 Q Protocol(QGOV)/ILS
0.0195797
1 Q Protocol(QGOV)/NOK
kr0.0590296
1 Q Protocol(QGOV)/NZD
$0.0097608

Q Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Q Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Q Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Q Protocol kohta

Kui palju on Q Protocol (QGOV) tänapäeval väärt?
Reaalajas QGOV hind USD on 0.00581 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QGOV/USD hind?
Praegune hind QGOV/USD on $ 0.00581. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Q Protocol turukapitalisatsioon?
QGOV turukapitalisatsioon on $ 1.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QGOV ringlev varu?
QGOV ringlev varu on 267.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QGOV (ATH) hind?
QGOV saavutab ATH hinna summas 0.5011257508831489 USD.
Mis oli kõigi aegade QGOV madalaim (ATL) hind?
QGOV nägi ATL hinda summas 0.004557884422494434 USD.
Milline on QGOV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QGOV kauplemismaht on $ 100.05K USD.
Kas QGOV sel aastal kõrgemale ka suundub?
QGOV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QGOV hinna ennustust.
Q Protocol (QGOV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

