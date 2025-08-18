Q Protocol (QGOV) reaalajas hind on $ 0.00581. Viimase 24 tunni jooksul QGOV kaubeldud madalaim $ 0.00578 ja kõrgeim $ 0.00587 näitab aktiivset turu volatiivsust. QGOVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5011257508831489 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004557884422494434.
Lüliajalise tootluse osas on QGOV muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel +1.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Q Protocol (QGOV) – turuteave
No.1941
$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M
$ 100.05K
$ 100.05K$ 100.05K
$ 5.92M
$ 5.92M$ 5.92M
267.71M
267.71M 267.71M
1,018,617,984.0704001
1,018,617,984.0704001 1,018,617,984.0704001
QGOV
Q Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 1.56M$ 100.05K 24 tunnise kauplemismahuga. QGOV ringlev varu on 267.71M, mille koguvaru on 1018617984.0704001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Q Protocol (QGOV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Q Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000298
-0.51%
30 päeva
$ -0.00008
-1.36%
60 päeva
$ +0.0003
+5.44%
90 päeva
$ -0.00064
-9.93%
Q Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris QGOV muutuse $ -0.0000298 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Q Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00008 (-1.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Q Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QGOV $ +0.0003 (+5.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Q Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00064 (-9.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Q Protocol (QGOV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics.
Q Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Q Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida QGOV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Q Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Q Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Q Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Q Protocol (QGOV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Q Protocol (QGOV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Q Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Q Protocol (QGOV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QGOV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Q Protocol (QGOV) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Q Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Q Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.