Quidax Token (QDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Quidax Token (QDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Quidax Token (QDX) teave QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax. Ametlik veebisait: https://qdx.quidax.io/ Valge raamat: https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a Ostke QDX kohe!

Quidax Token (QDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Quidax Token (QDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.04M $ 10.04M $ 10.04M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 77.00M $ 77.00M $ 77.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.17M $ 65.17M $ 65.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1485 $ 0.1485 $ 0.1485 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.13034 $ 0.13034 $ 0.13034 Lisateave Quidax Token (QDX) hinna kohta

Quidax Token (QDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Quidax Token (QDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QDX tokeni tokenoomikat, avastage QDX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust QDX Kas olete huvitatud Quidax Token (QDX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid QDX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas QDX MEXC-ist osta!

Quidax Token (QDX) hinna ajalugu QDX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage QDX hinna ajalugu kohe!

QDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QDX võiks suunduda? Meie QDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QDX tokeni hinna ennustust kohe!

