Quidax Token (QDX) reaalajas hind on $ 0.13652. Viimase 24 tunni jooksul QDX kaubeldud madalaim $ 0.13322 ja kõrgeim $ 0.1386 näitab aktiivset turu volatiivsust. QDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1413140185523702 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on QDX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel +7.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Quidax Token (QDX) – turuteave
$ 10.51M
$ 48.05K
$ 68.26M
77.00M
500,000,000
500,000,000
15.40%
BSC
Quidax Token praegune turukapitalisatsioon on $ 10.51M$ 48.05K 24 tunnise kauplemismahuga. QDX ringlev varu on 77.00M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.26M.
Quidax Token (QDX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Quidax Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003696
-0.27%
30 päeva
$ +0.02895
+26.91%
60 päeva
$ +0.11152
+446.08%
90 päeva
$ +0.11152
+446.08%
Quidax Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris QDX muutuse $ -0.0003696 (-0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Quidax Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02895 (+26.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Quidax Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QDX $ +0.11152 (+446.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Quidax Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.11152 (+446.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Quidax Token (QDX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.
Quidax Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Quidax Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida QDX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Quidax Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Quidax Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Quidax Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Quidax Token (QDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quidax Token (QDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quidax Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Quidax Token (QDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Quidax Token (QDX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Quidax Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Quidax Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.