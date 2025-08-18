Rohkem infot QDX

Quidax Token hind(QDX)

$0.13652
Quidax Token (QDX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18

Quidax Token (QDX) hinna teave (USD)

$ 0.13322
$ 0.1386
$ 0.13322
$ 0.1386
$ 0.1413140185523702
$ 0
Quidax Token (QDX) reaalajas hind on $ 0.13652. Viimase 24 tunni jooksul QDX kaubeldud madalaim $ 0.13322 ja kõrgeim $ 0.1386 näitab aktiivset turu volatiivsust. QDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1413140185523702 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QDX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel +7.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quidax Token (QDX) – turuteave

$ 10.51M
$ 48.05K
$ 68.26M
77.00M
500,000,000
500,000,000
Quidax Token praegune turukapitalisatsioon on $ 10.51M $ 48.05K 24 tunnise kauplemismahuga. QDX ringlev varu on 77.00M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.26M.

Quidax Token (QDX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Quidax Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003696-0.27%
30 päeva$ +0.02895+26.91%
60 päeva$ +0.11152+446.08%
90 päeva$ +0.11152+446.08%
Quidax Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris QDX muutuse $ -0.0003696 (-0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Quidax Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02895 (+26.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Quidax Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QDX $ +0.11152 (+446.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Quidax Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.11152 (+446.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Quidax Token (QDX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Quidax Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Quidax Token (QDX)

QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.

Quidax Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Quidax Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida QDX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Quidax Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Quidax Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Quidax Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quidax Token (QDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quidax Token (QDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quidax Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quidax Token hinna ennustust kohe!

Quidax Token (QDX) tokenoomika

Quidax Token (QDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Quidax Token (QDX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Quidax Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Quidax Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

QDX kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Quidax Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quidax Token kohta

Kui palju on Quidax Token (QDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas QDX hind USD on 0.13652 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QDX/USD hind?
Praegune hind QDX/USD on $ 0.13652. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quidax Token turukapitalisatsioon?
QDX turukapitalisatsioon on $ 10.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QDX ringlev varu?
QDX ringlev varu on 77.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QDX (ATH) hind?
QDX saavutab ATH hinna summas 0.1413140185523702 USD.
Mis oli kõigi aegade QDX madalaim (ATL) hind?
QDX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QDX kauplemismaht on $ 48.05K USD.
Kas QDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
QDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QDX hinna ennustust.
Quidax Token (QDX) Olulised valdkonna uudised

08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
