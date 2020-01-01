QuantixAI (QAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi QuantixAI (QAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

QuantixAI (QAI) teave QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing. Ametlik veebisait: https://quantixai.io/ Valge raamat: https://quantixai.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122 Ostke QAI kohe!

QuantixAI (QAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage QuantixAI (QAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 80.65M $ 80.65M $ 80.65M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 804.45K $ 804.45K $ 804.45K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kõigi aegade kõrgeim: $ 149.09 $ 149.09 $ 149.09 Kõigi aegade madalaim: $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 Praegune hind: $ 100.26 $ 100.26 $ 100.26 Lisateave QuantixAI (QAI) hinna kohta

QuantixAI (QAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud QuantixAI (QAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QAI tokeni tokenoomikat, avastage QAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust QAI Kas olete huvitatud QuantixAI (QAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid QAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas QAI MEXC-ist osta!

QuantixAI (QAI) hinna ajalugu QAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage QAI hinna ajalugu kohe!

QAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QAI võiks suunduda? Meie QAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QAI tokeni hinna ennustust kohe!

