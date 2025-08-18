QuantixAI (QAI) reaalajas hind on $ 98.84. Viimase 24 tunni jooksul QAI kaubeldud madalaim $ 98.34 ja kõrgeim $ 99.62 näitab aktiivset turu volatiivsust. QAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 109.65198639977727 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.109046466218064.
Lüliajalise tootluse osas on QAI muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel -4.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
QuantixAI (QAI) – turuteave
QuantixAI praegune turukapitalisatsioon on $ 79.51M$ 99.12K 24 tunnise kauplemismahuga. QAI ringlev varu on 804.45K, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 988.40M.
QuantixAI (QAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse QuantixAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.5463
-0.54%
30 päeva
$ -3.89
-3.79%
60 päeva
$ +3.48
+3.64%
90 päeva
$ +7.17
+7.82%
QuantixAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris QAI muutuse $ -0.5463 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
QuantixAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -3.89 (-3.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
QuantixAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QAI $ +3.48 (+3.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
QuantixAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +7.17 (+7.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada QuantixAI (QAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.
QuantixAI hinna ennustus (USD)
Kui palju on QuantixAI (QAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QuantixAI (QAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QuantixAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
QuantixAI (QAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
