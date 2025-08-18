Rohkem infot QAI

QuantixAI hind(QAI)

1 QAI/USD reaalajas hind:

$98.78
$98.78$98.78
-0.55%1D
USD
QuantixAI (QAI) reaalajas hinnagraafik
QuantixAI (QAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 98.34
$ 98.34$ 98.34
24 h madal
$ 99.62
$ 99.62$ 99.62
24 h kõrge

$ 98.34
$ 98.34$ 98.34

$ 99.62
$ 99.62$ 99.62

$ 109.65198639977727
$ 109.65198639977727$ 109.65198639977727

$ 2.109046466218064
$ 2.109046466218064$ 2.109046466218064

-0.13%

-0.54%

-4.46%

-4.46%

QuantixAI (QAI) reaalajas hind on $ 98.84. Viimase 24 tunni jooksul QAI kaubeldud madalaim $ 98.34 ja kõrgeim $ 99.62 näitab aktiivset turu volatiivsust. QAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 109.65198639977727 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.109046466218064.

Lüliajalise tootluse osas on QAI muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -0.54% 24 tunni vältel -4.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

QuantixAI (QAI) – turuteave

No.436

$ 79.51M
$ 79.51M$ 79.51M

$ 99.12K
$ 99.12K$ 99.12K

$ 988.40M
$ 988.40M$ 988.40M

804.45K
804.45K 804.45K

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8.04%

ETH

QuantixAI praegune turukapitalisatsioon on $ 79.51M $ 99.12K 24 tunnise kauplemismahuga. QAI ringlev varu on 804.45K, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 988.40M.

QuantixAI (QAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse QuantixAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.5463-0.54%
30 päeva$ -3.89-3.79%
60 päeva$ +3.48+3.64%
90 päeva$ +7.17+7.82%
QuantixAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris QAI muutuse $ -0.5463 (-0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

QuantixAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -3.89 (-3.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

QuantixAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QAI $ +3.48 (+3.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

QuantixAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +7.17 (+7.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada QuantixAI (QAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe QuantixAI hinnaajaloo lehte.

Mis on QuantixAI (QAI)

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

QuantixAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie QuantixAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida QAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse QuantixAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie QuantixAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

QuantixAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on QuantixAI (QAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QuantixAI (QAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QuantixAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake QuantixAI hinna ennustust kohe!

QuantixAI (QAI) tokenoomika

QuantixAI (QAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

QuantixAI (QAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas QuantixAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust QuantixAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

QuantixAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest QuantixAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse QuantixAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse QuantixAI kohta

Kui palju on QuantixAI (QAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas QAI hind USD on 98.84 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QAI/USD hind?
Praegune hind QAI/USD on $ 98.84. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on QuantixAI turukapitalisatsioon?
QAI turukapitalisatsioon on $ 79.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QAI ringlev varu?
QAI ringlev varu on 804.45K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QAI (ATH) hind?
QAI saavutab ATH hinna summas 109.65198639977727 USD.
Mis oli kõigi aegade QAI madalaim (ATL) hind?
QAI nägi ATL hinda summas 2.109046466218064 USD.
Milline on QAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QAI kauplemismaht on $ 99.12K USD.
Kas QAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
QAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QAI hinna ennustust.
QuantixAI (QAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

