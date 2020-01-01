PLAYZAP (PZP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PLAYZAP (PZP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PLAYZAP (PZP) teave PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. Ametlik veebisait: https://www.playzap.games/ Valge raamat: https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb Ostke PZP kohe!

PLAYZAP (PZP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PLAYZAP (PZP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 853.31K $ 853.31K $ 853.31K Koguvaru: $ 144.90M $ 144.90M $ 144.90M Ringlev varu: $ 85.85M $ 85.85M $ 85.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1221 $ 0.1221 $ 0.1221 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 Praegune hind: $ 0.00994 $ 0.00994 $ 0.00994 Lisateave PLAYZAP (PZP) hinna kohta

PLAYZAP (PZP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PLAYZAP (PZP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PZP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PZP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PZP tokeni tokenoomikat, avastage PZP tokeni reaalajas hinda!

PLAYZAP (PZP) hinna ajalugu PZP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PZP hinna ajalugu kohe!

PZP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PZP võiks suunduda? Meie PZP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PZP tokeni hinna ennustust kohe!

