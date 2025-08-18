Mis on PLAYZAP (PZP)

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

PLAYZAP (PZP) tokenoomika

PLAYZAP (PZP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PZP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PLAYZAP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PLAYZAP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PLAYZAP kohta Kui palju on PLAYZAP (PZP) tänapäeval väärt? Reaalajas PZP hind USD on 0.01011 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PZP/USD hind? $ 0.01011 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PZP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PLAYZAP turukapitalisatsioon? PZP turukapitalisatsioon on $ 867.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PZP ringlev varu? PZP ringlev varu on 85.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PZP (ATH) hind? PZP saavutab ATH hinna summas 0.6022658818053047 USD . Mis oli kõigi aegade PZP madalaim (ATL) hind? PZP nägi ATL hinda summas 0.005804200578816588 USD . Milline on PZP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PZP kauplemismaht on $ 16.01K USD . Kas PZP sel aastal kõrgemale ka suundub? PZP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PZP hinna ennustust

PLAYZAP (PZP) Olulised valdkonna uudised

