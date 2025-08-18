PLAYZAP (PZP) reaalajas hind on $ 0.01011. Viimase 24 tunni jooksul PZP kaubeldud madalaim $ 0.01 ja kõrgeim $ 0.0114 näitab aktiivset turu volatiivsust. PZPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6022658818053047 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005804200578816588.
Lüliajalise tootluse osas on PZP muutunud +0.09% viimase tunni jooksul, -1.73% 24 tunni vältel -4.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PLAYZAP (PZP) – turuteave
No.2172
$ 867.90K
$ 867.90K$ 867.90K
$ 16.01K
$ 16.01K$ 16.01K
$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M
85.85M
85.85M 85.85M
150,000,000
150,000,000 150,000,000
144,899,999
144,899,999 144,899,999
57.23%
BSC
PLAYZAP praegune turukapitalisatsioon on $ 867.90K$ 16.01K 24 tunnise kauplemismahuga. PZP ringlev varu on 85.85M, mille koguvaru on 144899999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.52M.
PLAYZAP (PZP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PLAYZAP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000179
-1.73%
30 päeva
$ -0.00644
-38.92%
60 päeva
$ -0.00476
-32.02%
90 päeva
$ -0.00868
-46.20%
PLAYZAP Hinnamuutus täna
Täna registreeris PZP muutuse $ -0.000179 (-1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PLAYZAP 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00644 (-38.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PLAYZAP 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PZP $ -0.00476 (-32.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PLAYZAP 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00868 (-46.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PLAYZAP (PZP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.
PLAYZAP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PLAYZAP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PZP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PLAYZAP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PLAYZAP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PLAYZAP hinna ennustus (USD)
Kui palju on PLAYZAP (PZP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PLAYZAP (PZP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PLAYZAP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PLAYZAP (PZP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PZP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PLAYZAP (PZP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PLAYZAP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PLAYZAP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.