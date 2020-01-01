Pixer Eternity (PXT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pixer Eternity (PXT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pixer Eternity (PXT) teave Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. Ametlik veebisait: https://pixer.club/ Valge raamat: https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d Ostke PXT kohe!

Pixer Eternity (PXT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pixer Eternity (PXT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.09M Koguvaru: $ 10.00B Ringlev varu: $ 3.12B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.4058 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001100784672810677 Praegune hind: $ 0.00195 Lisateave Pixer Eternity (PXT) hinna kohta

Pixer Eternity (PXT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pixer Eternity (PXT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PXT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PXT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PXT tokeni tokenoomikat, avastage PXT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PXT Kas olete huvitatud Pixer Eternity (PXT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PXT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PXT MEXC-ist osta!

Pixer Eternity (PXT) hinna ajalugu PXT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PXT hinna ajalugu kohe!

PXT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PXT võiks suunduda? Meie PXT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PXT tokeni hinna ennustust kohe!

