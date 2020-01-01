Pixer Eternity (PXT) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Pixer Eternity (PXT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Pixer Eternity (PXT) teave

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Ametlik veebisait:
https://pixer.club/
Valge raamat:
https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d

Pixer Eternity (PXT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Pixer Eternity (PXT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 6.09M
$ 6.09M
Koguvaru:
$ 10.00B
$ 10.00B
Ringlev varu:
$ 3.12B
$ 3.12B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 19.50M
$ 19.50M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.4058
$ 1.4058
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.001100784672810677
$ 0.001100784672810677
Praegune hind:
$ 0.00195
$ 0.00195

Pixer Eternity (PXT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Pixer Eternity (PXT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate PXT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

PXT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate PXT tokeni tokenoomikat, avastage PXT tokeni reaalajas hinda!

Pixer Eternity (PXT) hinna ajalugu

PXT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

PXT – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu PXT võiks suunduda? Meie PXT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

