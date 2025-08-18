Rohkem infot PXT

Pixer Eternity hind(PXT)

1 PXT/USD reaalajas hind:

$0.001845
$0.001845$0.001845
0.00%1D
USD
Pixer Eternity (PXT) reaalajas hinnagraafik
Pixer Eternity (PXT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017
24 h madal
$ 0.001845
$ 0.001845$ 0.001845
24 h kõrge

$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017

$ 0.001845
$ 0.001845$ 0.001845

$ 3.454607885639246
$ 3.454607885639246$ 3.454607885639246

$ 0.001100784672810677
$ 0.001100784672810677$ 0.001100784672810677

0.00%

0.00%

-2.39%

-2.39%

Pixer Eternity (PXT) reaalajas hind on $ 0.001845. Viimase 24 tunni jooksul PXT kaubeldud madalaim $ 0.0017 ja kõrgeim $ 0.001845 näitab aktiivset turu volatiivsust. PXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.454607885639246 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001100784672810677.

Lüliajalise tootluse osas on PXT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -2.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pixer Eternity (PXT) – turuteave

No.1435

$ 5.76M
$ 5.76M$ 5.76M

$ 100.55K
$ 100.55K$ 100.55K

$ 18.45M
$ 18.45M$ 18.45M

3.12B
3.12B 3.12B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

31.23%

BSC

Pixer Eternity praegune turukapitalisatsioon on $ 5.76M $ 100.55K 24 tunnise kauplemismahuga. PXT ringlev varu on 3.12B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.45M.

Pixer Eternity (PXT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pixer Eternity tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000865-31.92%
60 päeva$ -0.000995-35.04%
90 päeva$ -0.004635-71.53%
Pixer Eternity Hinnamuutus täna

Täna registreeris PXT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pixer Eternity 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000865 (-31.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pixer Eternity 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PXT $ -0.000995 (-35.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pixer Eternity 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004635 (-71.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pixer Eternity (PXT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pixer Eternity hinnaajaloo lehte.

Mis on Pixer Eternity (PXT)

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Pixer Eternity on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pixer Eternity investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PXT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pixer Eternity kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pixer Eternity ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pixer Eternity hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pixer Eternity (PXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pixer Eternity (PXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pixer Eternity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pixer Eternity hinna ennustust kohe!

Pixer Eternity (PXT) tokenoomika

Pixer Eternity (PXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pixer Eternity (PXT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pixer Eternity osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pixer Eternity osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PXT kohalike valuutade suhtes

1 Pixer Eternity(PXT)/VND
48.551175
1 Pixer Eternity(PXT)/AUD
A$0.00282285
1 Pixer Eternity(PXT)/GBP
0.00134685
1 Pixer Eternity(PXT)/EUR
0.00156825
1 Pixer Eternity(PXT)/USD
$0.001845
1 Pixer Eternity(PXT)/MYR
RM0.00776745
1 Pixer Eternity(PXT)/TRY
0.07536825
1 Pixer Eternity(PXT)/JPY
¥0.271215
1 Pixer Eternity(PXT)/ARS
ARS$2.38988385
1 Pixer Eternity(PXT)/RUB
0.1469358
1 Pixer Eternity(PXT)/INR
0.16145595
1 Pixer Eternity(PXT)/IDR
Rp29.75806035
1 Pixer Eternity(PXT)/KRW
2.5624836
1 Pixer Eternity(PXT)/PHP
0.1047591
1 Pixer Eternity(PXT)/EGP
￡E.0.0889659
1 Pixer Eternity(PXT)/BRL
R$0.009963
1 Pixer Eternity(PXT)/CAD
C$0.0025461
1 Pixer Eternity(PXT)/BDT
0.22381695
1 Pixer Eternity(PXT)/NGN
2.82541455
1 Pixer Eternity(PXT)/UAH
0.07603245
1 Pixer Eternity(PXT)/VES
Bs0.249075
1 Pixer Eternity(PXT)/CLP
$1.77489
1 Pixer Eternity(PXT)/PKR
Rs0.5222088
1 Pixer Eternity(PXT)/KZT
0.99783135
1 Pixer Eternity(PXT)/THB
฿0.0597042
1 Pixer Eternity(PXT)/TWD
NT$0.05540535
1 Pixer Eternity(PXT)/AED
د.إ0.00677115
1 Pixer Eternity(PXT)/CHF
Fr0.001476
1 Pixer Eternity(PXT)/HKD
HK$0.0144279
1 Pixer Eternity(PXT)/AMD
֏0.705528
1 Pixer Eternity(PXT)/MAD
.د.م0.01658655
1 Pixer Eternity(PXT)/MXN
$0.03451995
1 Pixer Eternity(PXT)/PLN
0.00669735
1 Pixer Eternity(PXT)/RON
лв0.0079704
1 Pixer Eternity(PXT)/SEK
kr0.0176013
1 Pixer Eternity(PXT)/BGN
лв0.00308115
1 Pixer Eternity(PXT)/HUF
Ft0.6224661
1 Pixer Eternity(PXT)/CZK
0.03854205
1 Pixer Eternity(PXT)/KWD
د.ك0.00056088
1 Pixer Eternity(PXT)/ILS
0.00621765
1 Pixer Eternity(PXT)/NOK
kr0.0187452
1 Pixer Eternity(PXT)/NZD
$0.0030996

Pixer Eternity ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pixer Eternity võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pixer Eternity ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pixer Eternity kohta

Kui palju on Pixer Eternity (PXT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PXT hind USD on 0.001845 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PXT/USD hind?
Praegune hind PXT/USD on $ 0.001845. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pixer Eternity turukapitalisatsioon?
PXT turukapitalisatsioon on $ 5.76M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PXT ringlev varu?
PXT ringlev varu on 3.12B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PXT (ATH) hind?
PXT saavutab ATH hinna summas 3.454607885639246 USD.
Mis oli kõigi aegade PXT madalaim (ATL) hind?
PXT nägi ATL hinda summas 0.001100784672810677 USD.
Milline on PXT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PXT kauplemismaht on $ 100.55K USD.
Kas PXT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PXT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PXT hinna ennustust.
Pixer Eternity (PXT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

