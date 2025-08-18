Pixer Eternity (PXT) reaalajas hind on $ 0.001845. Viimase 24 tunni jooksul PXT kaubeldud madalaim $ 0.0017 ja kõrgeim $ 0.001845 näitab aktiivset turu volatiivsust. PXTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.454607885639246 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001100784672810677.
Lüliajalise tootluse osas on PXT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -2.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pixer Eternity (PXT) – turuteave
Pixer Eternity praegune turukapitalisatsioon on $ 5.76M$ 100.55K 24 tunnise kauplemismahuga. PXT ringlev varu on 3.12B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.45M.
Pixer Eternity (PXT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pixer Eternity tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000865
-31.92%
60 päeva
$ -0.000995
-35.04%
90 päeva
$ -0.004635
-71.53%
Pixer Eternity Hinnamuutus täna
Täna registreeris PXT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pixer Eternity 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000865 (-31.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pixer Eternity 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PXT $ -0.000995 (-35.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pixer Eternity 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004635 (-71.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.
Pixer Eternity hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pixer Eternity (PXT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pixer Eternity (PXT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pixer Eternity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pixer Eternity (PXT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PXT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
