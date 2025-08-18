PWEASE (PWEASE) reaalajas hind on $ 0.003352. Viimase 24 tunni jooksul PWEASE kaubeldud madalaim $ 0.003323 ja kõrgeim $ 0.003723 näitab aktiivset turu volatiivsust. PWEASEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05455434543403748 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000026314606219194.
Lüliajalise tootluse osas on PWEASE muutunud +0.57% viimase tunni jooksul, -4.52% 24 tunni vältel -1.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PWEASE (PWEASE) – turuteave
No.1574
$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M
$ 58.12K
$ 58.12K$ 58.12K
$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M
999.92M
999.92M 999.92M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,923,144.28935
999,923,144.28935 999,923,144.28935
99.99%
SOL
PWEASE praegune turukapitalisatsioon on $ 3.35M$ 58.12K 24 tunnise kauplemismahuga. PWEASE ringlev varu on 999.92M, mille koguvaru on 999923144.28935. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.35M.
PWEASE (PWEASE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PWEASE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00015868
-4.52%
30 päeva
$ -0.000527
-13.59%
60 päeva
$ -0.000983
-22.68%
90 päeva
$ -0.00606
-64.39%
PWEASE Hinnamuutus täna
Täna registreeris PWEASE muutuse $ -0.00015868 (-4.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PWEASE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000527 (-13.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PWEASE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PWEASE $ -0.000983 (-22.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PWEASE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00606 (-64.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PWEASE (PWEASE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
A satirical meme coin, the US Vice President said "say pwease" during a speech at the White House
PWEASE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PWEASE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PWEASE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PWEASE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PWEASE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PWEASE hinna ennustus (USD)
Kui palju on PWEASE (PWEASE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PWEASE (PWEASE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PWEASE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PWEASE (PWEASE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PWEASE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PWEASE (PWEASE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PWEASE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PWEASE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.