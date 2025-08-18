Rohkem infot PWEASE

PWEASE hind(PWEASE)

1 PWEASE/USD reaalajas hind:

$0.003352
$0.003352$0.003352
-4.52%1D
USD
PWEASE (PWEASE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:18:32 (UTC+8)

PWEASE (PWEASE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003323
$ 0.003323$ 0.003323
24 h madal
$ 0.003723
$ 0.003723$ 0.003723
24 h kõrge

$ 0.003323
$ 0.003323$ 0.003323

$ 0.003723
$ 0.003723$ 0.003723

$ 0.05455434543403748
$ 0.05455434543403748$ 0.05455434543403748

$ 0.000026314606219194
$ 0.000026314606219194$ 0.000026314606219194

+0.57%

-4.52%

-1.45%

-1.45%

PWEASE (PWEASE) reaalajas hind on $ 0.003352. Viimase 24 tunni jooksul PWEASE kaubeldud madalaim $ 0.003323 ja kõrgeim $ 0.003723 näitab aktiivset turu volatiivsust. PWEASEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05455434543403748 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000026314606219194.

Lüliajalise tootluse osas on PWEASE muutunud +0.57% viimase tunni jooksul, -4.52% 24 tunni vältel -1.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PWEASE (PWEASE) – turuteave

No.1574

$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M

$ 58.12K
$ 58.12K$ 58.12K

$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M

999.92M
999.92M 999.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,923,144.28935
999,923,144.28935 999,923,144.28935

99.99%

SOL

PWEASE praegune turukapitalisatsioon on $ 3.35M $ 58.12K 24 tunnise kauplemismahuga. PWEASE ringlev varu on 999.92M, mille koguvaru on 999923144.28935. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.35M.

PWEASE (PWEASE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PWEASE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00015868-4.52%
30 päeva$ -0.000527-13.59%
60 päeva$ -0.000983-22.68%
90 päeva$ -0.00606-64.39%
PWEASE Hinnamuutus täna

Täna registreeris PWEASE muutuse $ -0.00015868 (-4.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PWEASE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000527 (-13.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PWEASE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PWEASE $ -0.000983 (-22.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PWEASE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00606 (-64.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PWEASE (PWEASE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PWEASE hinnaajaloo lehte.

Mis on PWEASE (PWEASE)

A satirical meme coin, the US Vice President said "say pwease" during a speech at the White House

PWEASE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PWEASE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PWEASE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PWEASE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PWEASE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PWEASE hinna ennustus (USD)

Kui palju on PWEASE (PWEASE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PWEASE (PWEASE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PWEASE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PWEASE hinna ennustust kohe!

PWEASE (PWEASE) tokenoomika

PWEASE (PWEASE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PWEASE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PWEASE (PWEASE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PWEASE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PWEASE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PWEASE kohalike valuutade suhtes

PWEASE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PWEASE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse PWEASE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PWEASE kohta

Kui palju on PWEASE (PWEASE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PWEASE hind USD on 0.003352 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PWEASE/USD hind?
Praegune hind PWEASE/USD on $ 0.003352. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PWEASE turukapitalisatsioon?
PWEASE turukapitalisatsioon on $ 3.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PWEASE ringlev varu?
PWEASE ringlev varu on 999.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PWEASE (ATH) hind?
PWEASE saavutab ATH hinna summas 0.05455434543403748 USD.
Mis oli kõigi aegade PWEASE madalaim (ATL) hind?
PWEASE nägi ATL hinda summas 0.000026314606219194 USD.
Milline on PWEASE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PWEASE kauplemismaht on $ 58.12K USD.
Kas PWEASE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PWEASE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PWEASE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

