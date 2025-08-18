Rohkem infot PUMLX

PUMLx logo

PUMLx hind(PUMLX)

1 PUMLX/USD reaalajas hind:

$0.000553
$0.000553
0.00%1D
USD
PUMLx (PUMLX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:47:57 (UTC+8)

PUMLx (PUMLX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000521
$ 0.000521
24 h madal
$ 0.000598
$ 0.000598
24 h kõrge

$ 0.000521
$ 0.000521

$ 0.000598
$ 0.000598

$ 0.07747265475856323
$ 0.07747265475856323

$ 0.000250137201915361
$ 0.000250137201915361

0.00%

0.00%

+22.34%

+22.34%

PUMLx (PUMLX) reaalajas hind on $ 0.000553. Viimase 24 tunni jooksul PUMLX kaubeldud madalaim $ 0.000521 ja kõrgeim $ 0.000598 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUMLXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07747265475856323 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000250137201915361.

Lüliajalise tootluse osas on PUMLX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +22.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PUMLx (PUMLX) – turuteave

No.2867

$ 71.48K
$ 71.48K

$ 39.00
$ 39.00

$ 273.81K
$ 273.81K

129.25M
129.25M

495,142,858
495,142,858

ETH

PUMLx praegune turukapitalisatsioon on $ 71.48K $ 39.00 24 tunnise kauplemismahuga. PUMLX ringlev varu on 129.25M, mille koguvaru on 495142858. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

PUMLx (PUMLX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PUMLx tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000012+2.21%
60 päeva$ -0.000062-10.09%
90 päeva$ +0.00007+14.49%
PUMLx Hinnamuutus täna

Täna registreeris PUMLX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PUMLx 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000012 (+2.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PUMLx 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PUMLX $ -0.000062 (-10.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PUMLx 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00007 (+14.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PUMLx (PUMLX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PUMLx hinnaajaloo lehte.

Mis on PUMLx (PUMLX)

PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

PUMLx on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PUMLx investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PUMLX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PUMLx kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PUMLx ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PUMLx hinna ennustus (USD)

Kui palju on PUMLx (PUMLX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PUMLx (PUMLX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PUMLx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PUMLx hinna ennustust kohe!

PUMLx (PUMLX) tokenoomika

PUMLx (PUMLX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUMLX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PUMLx (PUMLX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PUMLx osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PUMLx osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PUMLX kohalike valuutade suhtes

1 PUMLx(PUMLX)/VND
14.552195
1 PUMLx(PUMLX)/AUD
A$0.00084056
1 PUMLx(PUMLX)/GBP
0.00040369
1 PUMLx(PUMLX)/EUR
0.00047005
1 PUMLx(PUMLX)/USD
$0.000553
1 PUMLx(PUMLX)/MYR
RM0.00232813
1 PUMLx(PUMLX)/TRY
0.02255687
1 PUMLx(PUMLX)/JPY
¥0.081291
1 PUMLx(PUMLX)/ARS
ARS$0.71724653
1 PUMLx(PUMLX)/RUB
0.04407963
1 PUMLx(PUMLX)/INR
0.04839303
1 PUMLx(PUMLX)/IDR
Rp8.91935359
1 PUMLx(PUMLX)/KRW
0.76805064
1 PUMLx(PUMLX)/PHP
0.03127215
1 PUMLx(PUMLX)/EGP
￡E.0.02668778
1 PUMLx(PUMLX)/BRL
R$0.0029862
1 PUMLx(PUMLX)/CAD
C$0.00076314
1 PUMLx(PUMLX)/BDT
0.06715632
1 PUMLx(PUMLX)/NGN
0.84815822
1 PUMLx(PUMLX)/UAH
0.02278913
1 PUMLx(PUMLX)/VES
Bs0.074655
1 PUMLx(PUMLX)/CLP
$0.533092
1 PUMLx(PUMLX)/PKR
Rs0.15665384
1 PUMLx(PUMLX)/KZT
0.29939973
1 PUMLx(PUMLX)/THB
฿0.01791167
1 PUMLx(PUMLX)/TWD
NT$0.01660659
1 PUMLx(PUMLX)/AED
د.إ0.00202951
1 PUMLx(PUMLX)/CHF
Fr0.0004424
1 PUMLx(PUMLX)/HKD
HK$0.00432446
1 PUMLx(PUMLX)/AMD
֏0.21138978
1 PUMLx(PUMLX)/MAD
.د.م0.00497147
1 PUMLx(PUMLX)/MXN
$0.01043511
1 PUMLx(PUMLX)/PLN
0.00201292
1 PUMLx(PUMLX)/RON
лв0.00238896
1 PUMLx(PUMLX)/SEK
kr0.00528115
1 PUMLx(PUMLX)/BGN
лв0.00092351
1 PUMLx(PUMLX)/HUF
Ft0.1866928
1 PUMLx(PUMLX)/CZK
0.0115577
1 PUMLx(PUMLX)/KWD
د.ك0.000168665
1 PUMLx(PUMLX)/ILS
0.00186361
1 PUMLx(PUMLX)/NOK
kr0.00563507
1 PUMLx(PUMLX)/NZD
$0.00092904

PUMLx ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PUMLx võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse PUMLx ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PUMLx kohta

Kui palju on PUMLx (PUMLX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUMLX hind USD on 0.000553 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUMLX/USD hind?
Praegune hind PUMLX/USD on $ 0.000553. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PUMLx turukapitalisatsioon?
PUMLX turukapitalisatsioon on $ 71.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUMLX ringlev varu?
PUMLX ringlev varu on 129.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUMLX (ATH) hind?
PUMLX saavutab ATH hinna summas 0.07747265475856323 USD.
Mis oli kõigi aegade PUMLX madalaim (ATL) hind?
PUMLX nägi ATL hinda summas 0.000250137201915361 USD.
Milline on PUMLX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUMLX kauplemismaht on $ 39.00 USD.
Kas PUMLX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUMLX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUMLX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:47:57 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.000553
