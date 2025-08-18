PUMLx (PUMLX) reaalajas hind on $ 0.000553. Viimase 24 tunni jooksul PUMLX kaubeldud madalaim $ 0.000521 ja kõrgeim $ 0.000598 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUMLXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07747265475856323 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000250137201915361.
Lüliajalise tootluse osas on PUMLX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +22.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PUMLx (PUMLX) – turuteave
PUMLx praegune turukapitalisatsioon on $ 71.48K$ 39.00 24 tunnise kauplemismahuga. PUMLX ringlev varu on 129.25M, mille koguvaru on 495142858. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
PUMLx (PUMLX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PUMLx tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000012
+2.21%
60 päeva
$ -0.000062
-10.09%
90 päeva
$ +0.00007
+14.49%
PUMLx Hinnamuutus täna
Täna registreeris PUMLX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PUMLx 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000012 (+2.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PUMLx 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PUMLX $ -0.000062 (-10.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PUMLx 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00007 (+14.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PUMLx (PUMLX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.
PUMLx on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PUMLx investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PUMLX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PUMLx kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PUMLx ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PUMLx hinna ennustus (USD)
Kui palju on PUMLx (PUMLX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PUMLx (PUMLX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PUMLx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PUMLx (PUMLX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUMLX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PUMLx (PUMLX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PUMLx osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PUMLx osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
