PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

PUMLx on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.









PUMLx hinna ennustus (USD)

Kui palju on PUMLx (PUMLX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PUMLx (PUMLX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PUMLx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PUMLx (PUMLX) tokenoomika

PUMLx (PUMLX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUMLX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!





PUMLX kohalike valuutade suhtes

PUMLx ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PUMLx võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PUMLx kohta Kui palju on PUMLx (PUMLX) tänapäeval väärt? Reaalajas PUMLX hind USD on 0.000553 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PUMLX/USD hind? $ 0.000553 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PUMLX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PUMLx turukapitalisatsioon? PUMLX turukapitalisatsioon on $ 71.48K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PUMLX ringlev varu? PUMLX ringlev varu on 129.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUMLX (ATH) hind? PUMLX saavutab ATH hinna summas 0.07747265475856323 USD . Mis oli kõigi aegade PUMLX madalaim (ATL) hind? PUMLX nägi ATL hinda summas 0.000250137201915361 USD . Milline on PUMLX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PUMLX kauplemismaht on $ 39.00 USD . Kas PUMLX sel aastal kõrgemale ka suundub? PUMLX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUMLX hinna ennustust

PUMLx (PUMLX) Olulised valdkonna uudised

