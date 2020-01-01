PATIC (PTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PATIC (PTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PATIC (PTC) teave Polyverse is a revolutionary multi-chain blockchain gaming ecosystem, designed to provide players seamless access to immersive, browser-based gameplay combined with true digital asset ownership. The Polyverse token: PATIC (PTC) powers in-game transactions, NFT trading, staking rewards, decentralized governance, and cross-chain interoperability between Ethereum and WAX. With strategic partnerships, strong tokenomics, and a dedicated community, Polyverse is positioned at the forefront of Web3 gaming innovation. Ametlik veebisait: https://polyverse.gg Valge raamat: https://projectpolyverse.gitbook.io/polyverse-token-economy-whitepaper/tokenomics-breakdown Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x27CF096Db452425c51DaA356e7D9c574C75e8737 Ostke PTC kohe!

PATIC (PTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PATIC (PTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.50M $ 53.50M $ 53.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00264 $ 0.00264 $ 0.00264 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001067128619802903 $ 0.001067128619802903 $ 0.001067128619802903 Praegune hind: $ 0.00107 $ 0.00107 $ 0.00107 Lisateave PATIC (PTC) hinna kohta

PATIC (PTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PATIC (PTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PTC tokeni tokenoomikat, avastage PTC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PTC Kas olete huvitatud PATIC (PTC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PTC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PTC MEXC-ist osta!

PATIC (PTC) hinna ajalugu PTC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PTC hinna ajalugu kohe!

PTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PTC võiks suunduda? Meie PTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PTC tokeni hinna ennustust kohe!

