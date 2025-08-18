PATIC (PTC) reaalajas hind on $ 0.001133. Viimase 24 tunni jooksul PTC kaubeldud madalaim $ 0.001132 ja kõrgeim $ 0.001137 näitab aktiivset turu volatiivsust. PTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002557405672019228 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001067128619802903.
Lüliajalise tootluse osas on PTC muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -3.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PATIC (PTC) – turuteave
No.3647
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 91.12K
$ 91.12K$ 91.12K
$ 56.65M
$ 56.65M$ 56.65M
0.00
0.00 0.00
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
0.00%
ETH
PATIC praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 91.12K 24 tunnise kauplemismahuga. PTC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 50000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.65M.
PATIC (PTC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PATIC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000067
-5.59%
60 päeva
$ -0.00033
-22.56%
90 päeva
$ -0.000429
-27.47%
PATIC Hinnamuutus täna
Täna registreeris PTC muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PATIC 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000067 (-5.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PATIC 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PTC $ -0.00033 (-22.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PATIC 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000429 (-27.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PATIC (PTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Polyverse is a revolutionary multi-chain blockchain gaming ecosystem, designed to provide players seamless access to immersive, browser-based gameplay combined with true digital asset ownership. The Polyverse token: PATIC (PTC) powers in-game transactions, NFT trading, staking rewards, decentralized governance, and cross-chain interoperability between Ethereum and WAX. With strategic partnerships, strong tokenomics, and a dedicated community, Polyverse is positioned at the forefront of Web3 gaming innovation.
PATIC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PATIC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PATIC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PATIC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PATIC hinna ennustus (USD)
Kui palju on PATIC (PTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PATIC (PTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PATIC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PATIC (PTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PATIC (PTC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PATIC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PATIC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.