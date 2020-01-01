pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi pSTAKE Finance (PSTAKE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

pSTAKE Finance (PSTAKE) teave pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). Ametlik veebisait: https://pstake.finance Valge raamat: https://docs.pstake.finance Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/persistence Ostke PSTAKE kohe!

pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage pSTAKE Finance (PSTAKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.40M Koguvaru: $ 500.00M Ringlev varu: $ 439.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.0004 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00862981543543736 Praegune hind: $ 0.030488

pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PSTAKE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PSTAKE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PSTAKE tokeni tokenoomikat, avastage PSTAKE tokeni reaalajas hinda!

pSTAKE Finance (PSTAKE) hinna ajalugu PSTAKE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PSTAKE hinna ajalugu kohe!

