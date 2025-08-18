Rohkem infot PSTAKE

pSTAKE Finance logo

pSTAKE Finance hind(PSTAKE)

1 PSTAKE/USD reaalajas hind:

$0.031895
$0.031895$0.031895
-3.89%1D
USD
pSTAKE Finance (PSTAKE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:09:06 (UTC+8)

pSTAKE Finance (PSTAKE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03113
$ 0.03113$ 0.03113
24 h madal
$ 0.037909
$ 0.037909$ 0.037909
24 h kõrge

$ 0.03113
$ 0.03113$ 0.03113

$ 0.037909
$ 0.037909$ 0.037909

$ 1.2477214231597014
$ 1.2477214231597014$ 1.2477214231597014

$ 0.00862981543543736
$ 0.00862981543543736$ 0.00862981543543736

-0.34%

-3.88%

-4.65%

-4.65%

pSTAKE Finance (PSTAKE) reaalajas hind on $ 0.031895. Viimase 24 tunni jooksul PSTAKE kaubeldud madalaim $ 0.03113 ja kõrgeim $ 0.037909 näitab aktiivset turu volatiivsust. PSTAKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2477214231597014 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00862981543543736.

Lüliajalise tootluse osas on PSTAKE muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -3.88% 24 tunni vältel -4.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

pSTAKE Finance (PSTAKE) – turuteave

No.997

$ 14.02M
$ 14.02M$ 14.02M

$ 634.52K
$ 634.52K$ 634.52K

$ 15.95M
$ 15.95M$ 15.95M

439.65M
439.65M 439.65M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

87.93%

ETH

pSTAKE Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 14.02M $ 634.52K 24 tunnise kauplemismahuga. PSTAKE ringlev varu on 439.65M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.95M.

pSTAKE Finance (PSTAKE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse pSTAKE Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00129093-3.88%
30 päeva$ -0.005783-15.35%
60 päeva$ -0.007135-18.29%
90 päeva$ -0.000057-0.18%
pSTAKE Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris PSTAKE muutuse $ -0.00129093 (-3.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

pSTAKE Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.005783 (-15.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

pSTAKE Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PSTAKE $ -0.007135 (-18.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

pSTAKE Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000057 (-0.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada pSTAKE Finance (PSTAKE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe pSTAKE Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie pSTAKE Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PSTAKE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse pSTAKE Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie pSTAKE Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

pSTAKE Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on pSTAKE Finance (PSTAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie pSTAKE Finance (PSTAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida pSTAKE Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake pSTAKE Finance hinna ennustust kohe!

pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenoomika

pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSTAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

pSTAKE Finance (PSTAKE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas pSTAKE Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust pSTAKE Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PSTAKE kohalike valuutade suhtes

pSTAKE Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest pSTAKE Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse pSTAKE Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse pSTAKE Finance kohta

Kui palju on pSTAKE Finance (PSTAKE) tänapäeval väärt?
Reaalajas PSTAKE hind USD on 0.031895 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PSTAKE/USD hind?
Praegune hind PSTAKE/USD on $ 0.031895. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on pSTAKE Finance turukapitalisatsioon?
PSTAKE turukapitalisatsioon on $ 14.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PSTAKE ringlev varu?
PSTAKE ringlev varu on 439.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PSTAKE (ATH) hind?
PSTAKE saavutab ATH hinna summas 1.2477214231597014 USD.
Mis oli kõigi aegade PSTAKE madalaim (ATL) hind?
PSTAKE nägi ATL hinda summas 0.00862981543543736 USD.
Milline on PSTAKE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PSTAKE kauplemismaht on $ 634.52K USD.
Kas PSTAKE sel aastal kõrgemale ka suundub?
PSTAKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PSTAKE hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:09:06 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

