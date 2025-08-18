pSTAKE Finance (PSTAKE) reaalajas hind on $ 0.031895. Viimase 24 tunni jooksul PSTAKE kaubeldud madalaim $ 0.03113 ja kõrgeim $ 0.037909 näitab aktiivset turu volatiivsust. PSTAKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2477214231597014 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00862981543543736.
Lüliajalise tootluse osas on PSTAKE muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -3.88% 24 tunni vältel -4.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
pSTAKE Finance (PSTAKE) – turuteave
pSTAKE Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 14.02M$ 634.52K 24 tunnise kauplemismahuga. PSTAKE ringlev varu on 439.65M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.95M.
pSTAKE Finance (PSTAKE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse pSTAKE Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00129093
-3.88%
30 päeva
$ -0.005783
-15.35%
60 päeva
$ -0.007135
-18.29%
90 päeva
$ -0.000057
-0.18%
pSTAKE Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris PSTAKE muutuse $ -0.00129093 (-3.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
pSTAKE Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.005783 (-15.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
pSTAKE Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PSTAKE $ -0.007135 (-18.29%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
pSTAKE Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000057 (-0.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada pSTAKE Finance (PSTAKE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).
pSTAKE Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on pSTAKE Finance (PSTAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie pSTAKE Finance (PSTAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida pSTAKE Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSTAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
