BobaCat (PSPS) teave BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes. Ametlik veebisait: https://www.bobacat.io/ Valge raamat: https://bobacat.gitbook.io/docs/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x03049b395147713ae53c0617093675b4b86dde78 Ostke PSPS kohe!

BobaCat (PSPS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BobaCat (PSPS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Koguvaru: $ 577.17M $ 577.17M $ 577.17M Ringlev varu: $ 577.17M $ 577.17M $ 577.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09789 $ 0.09789 $ 0.09789 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00017406913220778 $ 0.00017406913220778 $ 0.00017406913220778 Praegune hind: $ 0.00389 $ 0.00389 $ 0.00389 Lisateave BobaCat (PSPS) hinna kohta

BobaCat (PSPS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BobaCat (PSPS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PSPS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PSPS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PSPS tokeni tokenoomikat, avastage PSPS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PSPS Kas olete huvitatud BobaCat (PSPS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PSPS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PSPS MEXC-ist osta!

BobaCat (PSPS) hinna ajalugu PSPS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PSPS hinna ajalugu kohe!

PSPS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PSPS võiks suunduda? Meie PSPS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PSPS tokeni hinna ennustust kohe!

