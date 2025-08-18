Rohkem infot PSPS

BobaCat hind(PSPS)

1 PSPS/USD reaalajas hind:

$0.00428
$0.00428$0.00428
BobaCat (PSPS) reaalajas hinnagraafik
BobaCat (PSPS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00404
$ 0.00404$ 0.00404
24 h madal
$ 0.00442
$ 0.00442$ 0.00442
24 h kõrge

$ 0.00404
$ 0.00404$ 0.00404

$ 0.00442
$ 0.00442$ 0.00442

$ 0.09484798014935664
$ 0.09484798014935664$ 0.09484798014935664

$ 0.00017406913220778
$ 0.00017406913220778$ 0.00017406913220778

+0.46%

-2.71%

+6.20%

+6.20%

BobaCat (PSPS) reaalajas hind on $ 0.00428. Viimase 24 tunni jooksul PSPS kaubeldud madalaim $ 0.00404 ja kõrgeim $ 0.00442 näitab aktiivset turu volatiivsust. PSPSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09484798014935664 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00017406913220778.

Lüliajalise tootluse osas on PSPS muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, -2.71% 24 tunni vältel +6.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BobaCat (PSPS) – turuteave

No.1762

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

$ 51.61K
$ 51.61K$ 51.61K

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

577.17M
577.17M 577.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

577,172,773.2514561
577,172,773.2514561 577,172,773.2514561

57.71%

ETH

BobaCat praegune turukapitalisatsioon on $ 2.47M $ 51.61K 24 tunnise kauplemismahuga. PSPS ringlev varu on 577.17M, mille koguvaru on 577172773.2514561. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.28M.

BobaCat (PSPS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BobaCat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001197-2.71%
30 päeva$ +0.00047+12.33%
60 päeva$ +0.00043+11.16%
90 päeva$ -0.00156-26.72%
BobaCat Hinnamuutus täna

Täna registreeris PSPS muutuse $ -0.0001197 (-2.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BobaCat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00047 (+12.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BobaCat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PSPS $ +0.00043 (+11.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BobaCat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00156 (-26.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BobaCat (PSPS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BobaCat hinnaajaloo lehte.

Mis on BobaCat (PSPS)

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

BobaCat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BobaCat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PSPS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BobaCat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BobaCat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BobaCat hinna ennustus (USD)

Kui palju on BobaCat (PSPS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BobaCat (PSPS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BobaCat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BobaCat hinna ennustust kohe!

BobaCat (PSPS) tokenoomika

BobaCat (PSPS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSPS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BobaCat (PSPS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BobaCat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BobaCat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PSPS kohalike valuutade suhtes

1 BobaCat(PSPS)/VND
112.6282
1 BobaCat(PSPS)/AUD
A$0.0065484
1 BobaCat(PSPS)/GBP
0.0031244
1 BobaCat(PSPS)/EUR
0.003638
1 BobaCat(PSPS)/USD
$0.00428
1 BobaCat(PSPS)/MYR
RM0.0180188
1 BobaCat(PSPS)/TRY
0.174838
1 BobaCat(PSPS)/JPY
¥0.62916
1 BobaCat(PSPS)/ARS
ARS$5.5440124
1 BobaCat(PSPS)/RUB
0.3408592
1 BobaCat(PSPS)/INR
0.3745428
1 BobaCat(PSPS)/IDR
Rp69.0322484
1 BobaCat(PSPS)/KRW
5.9444064
1 BobaCat(PSPS)/PHP
0.2430184
1 BobaCat(PSPS)/EGP
￡E.0.2063816
1 BobaCat(PSPS)/BRL
R$0.023112
1 BobaCat(PSPS)/CAD
C$0.0059064
1 BobaCat(PSPS)/BDT
0.5192068
1 BobaCat(PSPS)/NGN
6.5543492
1 BobaCat(PSPS)/UAH
0.1763788
1 BobaCat(PSPS)/VES
Bs0.5778
1 BobaCat(PSPS)/CLP
$4.11736
1 BobaCat(PSPS)/PKR
Rs1.2114112
1 BobaCat(PSPS)/KZT
2.3147524
1 BobaCat(PSPS)/THB
฿0.1385008
1 BobaCat(PSPS)/TWD
NT$0.1285284
1 BobaCat(PSPS)/AED
د.إ0.0157076
1 BobaCat(PSPS)/CHF
Fr0.003424
1 BobaCat(PSPS)/HKD
HK$0.0334696
1 BobaCat(PSPS)/AMD
֏1.636672
1 BobaCat(PSPS)/MAD
.د.م0.0384772
1 BobaCat(PSPS)/MXN
$0.0800788
1 BobaCat(PSPS)/PLN
0.0155364
1 BobaCat(PSPS)/RON
лв0.0184896
1 BobaCat(PSPS)/SEK
kr0.0408312
1 BobaCat(PSPS)/BGN
лв0.0071476
1 BobaCat(PSPS)/HUF
Ft1.4439864
1 BobaCat(PSPS)/CZK
0.0894092
1 BobaCat(PSPS)/KWD
د.ك0.00130112
1 BobaCat(PSPS)/ILS
0.0144236
1 BobaCat(PSPS)/NOK
kr0.0434848
1 BobaCat(PSPS)/NZD
$0.0071904

BobaCat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BobaCat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BobaCat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BobaCat kohta

Kui palju on BobaCat (PSPS) tänapäeval väärt?
Reaalajas PSPS hind USD on 0.00428 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PSPS/USD hind?
Praegune hind PSPS/USD on $ 0.00428. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BobaCat turukapitalisatsioon?
PSPS turukapitalisatsioon on $ 2.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PSPS ringlev varu?
PSPS ringlev varu on 577.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PSPS (ATH) hind?
PSPS saavutab ATH hinna summas 0.09484798014935664 USD.
Mis oli kõigi aegade PSPS madalaim (ATL) hind?
PSPS nägi ATL hinda summas 0.00017406913220778 USD.
Milline on PSPS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PSPS kauplemismaht on $ 51.61K USD.
Kas PSPS sel aastal kõrgemale ka suundub?
PSPS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PSPS hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

