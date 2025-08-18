BobaCat (PSPS) reaalajas hind on $ 0.00428. Viimase 24 tunni jooksul PSPS kaubeldud madalaim $ 0.00404 ja kõrgeim $ 0.00442 näitab aktiivset turu volatiivsust. PSPSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09484798014935664 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00017406913220778.
Lüliajalise tootluse osas on PSPS muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, -2.71% 24 tunni vältel +6.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BobaCat (PSPS) – turuteave
BobaCat praegune turukapitalisatsioon on $ 2.47M$ 51.61K 24 tunnise kauplemismahuga. PSPS ringlev varu on 577.17M, mille koguvaru on 577172773.2514561. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.28M.
BobaCat (PSPS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BobaCat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001197
-2.71%
30 päeva
$ +0.00047
+12.33%
60 päeva
$ +0.00043
+11.16%
90 päeva
$ -0.00156
-26.72%
BobaCat Hinnamuutus täna
Täna registreeris PSPS muutuse $ -0.0001197 (-2.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BobaCat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00047 (+12.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BobaCat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PSPS $ +0.00043 (+11.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BobaCat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00156 (-26.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BobaCat (PSPS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.
BobaCat hinna ennustus (USD)
Kui palju on BobaCat (PSPS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BobaCat (PSPS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BobaCat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BobaCat (PSPS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSPS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
