ParaSwap (PSP) tokenoomika

ParaSwap (PSP) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi ParaSwap (PSP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

ParaSwap (PSP) teave

ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.

Ametlik veebisait:
https://paraswap.xyz/
Valge raamat:
https://developers.paraswap.network/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcafe001067cdef266afb7eb5a286dcfd277f3de5

ParaSwap (PSP) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage ParaSwap (PSP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 17.37M
$ 17.37M$ 17.37M
Koguvaru:
$ 1.80B
$ 1.80B$ 1.80B
Ringlev varu:
$ 744.98M
$ 744.98M$ 744.98M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 46.62M
$ 46.62M$ 46.62M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.8
$ 1.8$ 1.8
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.0126518647049269
$ 0.0126518647049269$ 0.0126518647049269
Praegune hind:
$ 0.023311
$ 0.023311$ 0.023311

ParaSwap (PSP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

ParaSwap (PSP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate PSP tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

PSP tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate PSP tokeni tokenoomikat, avastage PSP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PSP

Kas olete huvitatud ParaSwap (PSP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PSP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

ParaSwap (PSP) hinna ajalugu

PSP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

PSP – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu PSP võiks suunduda? Meie PSP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.