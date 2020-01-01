ParaSwap (PSP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ParaSwap (PSP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ParaSwap (PSP) teave ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain. Ametlik veebisait: https://paraswap.xyz/ Valge raamat: https://developers.paraswap.network/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xcafe001067cdef266afb7eb5a286dcfd277f3de5 Ostke PSP kohe!

ParaSwap (PSP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ParaSwap (PSP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.37M $ 17.37M $ 17.37M Koguvaru: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Ringlev varu: $ 744.98M $ 744.98M $ 744.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 46.62M $ 46.62M $ 46.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 Praegune hind: $ 0.023311 $ 0.023311 $ 0.023311 Lisateave ParaSwap (PSP) hinna kohta

ParaSwap (PSP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ParaSwap (PSP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PSP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PSP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PSP tokeni tokenoomikat, avastage PSP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PSP Kas olete huvitatud ParaSwap (PSP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PSP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PSP MEXC-ist osta!

ParaSwap (PSP) hinna ajalugu PSP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PSP hinna ajalugu kohe!

PSP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PSP võiks suunduda? Meie PSP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PSP tokeni hinna ennustust kohe!

