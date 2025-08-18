Rohkem infot PSP

PSP Hinnainfo

PSP Valge raamat

PSP Ametlik veebisait

PSP Tokenoomika

PSP Hinnaprognoos

PSP Ajalugu

PSP – ostujuhend

PSP-usaldusraha valuutakonverter

PSP Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ParaSwap logo

ParaSwap hind(PSP)

1 PSP/USD reaalajas hind:

$0.025406
$0.025406$0.025406
-0.27%1D
USD
ParaSwap (PSP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:39:06 (UTC+8)

ParaSwap (PSP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.024508
$ 0.024508$ 0.024508
24 h madal
$ 0.02558
$ 0.02558$ 0.02558
24 h kõrge

$ 0.024508
$ 0.024508$ 0.024508

$ 0.02558
$ 0.02558$ 0.02558

$ 7.6029170992121715
$ 7.6029170992121715$ 7.6029170992121715

$ 0.0126518647049269
$ 0.0126518647049269$ 0.0126518647049269

-0.20%

-0.27%

-1.08%

-1.08%

ParaSwap (PSP) reaalajas hind on $ 0.025396. Viimase 24 tunni jooksul PSP kaubeldud madalaim $ 0.024508 ja kõrgeim $ 0.02558 näitab aktiivset turu volatiivsust. PSPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.6029170992121715 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0126518647049269.

Lüliajalise tootluse osas on PSP muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel -1.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ParaSwap (PSP) – turuteave

No.925

$ 18.92M
$ 18.92M$ 18.92M

$ 100.26K
$ 100.26K$ 100.26K

$ 50.79M
$ 50.79M$ 50.79M

744.98M
744.98M 744.98M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000

37.24%

ETH

ParaSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 18.92M $ 100.26K 24 tunnise kauplemismahuga. PSP ringlev varu on 744.98M, mille koguvaru on 1800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.79M.

ParaSwap (PSP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ParaSwap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00006878-0.27%
30 päeva$ +0.001321+5.48%
60 päeva$ +0.006355+33.37%
90 päeva$ +0.00726+40.03%
ParaSwap Hinnamuutus täna

Täna registreeris PSP muutuse $ -0.00006878 (-0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ParaSwap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001321 (+5.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ParaSwap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PSP $ +0.006355 (+33.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ParaSwap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00726 (+40.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ParaSwap (PSP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ParaSwap hinnaajaloo lehte.

Mis on ParaSwap (PSP)

ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.

ParaSwap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ParaSwap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PSP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ParaSwap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ParaSwap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ParaSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on ParaSwap (PSP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ParaSwap (PSP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ParaSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ParaSwap hinna ennustust kohe!

ParaSwap (PSP) tokenoomika

ParaSwap (PSP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ParaSwap (PSP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ParaSwap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ParaSwap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PSP kohalike valuutade suhtes

1 ParaSwap(PSP)/VND
668.29574
1 ParaSwap(PSP)/AUD
A$0.03860192
1 ParaSwap(PSP)/GBP
0.01853908
1 ParaSwap(PSP)/EUR
0.0215866
1 ParaSwap(PSP)/USD
$0.025396
1 ParaSwap(PSP)/MYR
RM0.10691716
1 ParaSwap(PSP)/TRY
1.03590284
1 ParaSwap(PSP)/JPY
¥3.733212
1 ParaSwap(PSP)/ARS
ARS$32.93886596
1 ParaSwap(PSP)/RUB
2.02431516
1 ParaSwap(PSP)/INR
2.22240396
1 ParaSwap(PSP)/IDR
Rp409.61284588
1 ParaSwap(PSP)/KRW
35.27199648
1 ParaSwap(PSP)/PHP
1.4361438
1 ParaSwap(PSP)/EGP
￡E.1.22561096
1 ParaSwap(PSP)/BRL
R$0.1371384
1 ParaSwap(PSP)/CAD
C$0.03504648
1 ParaSwap(PSP)/BDT
3.08409024
1 ParaSwap(PSP)/NGN
38.95086104
1 ParaSwap(PSP)/UAH
1.04656916
1 ParaSwap(PSP)/VES
Bs3.42846
1 ParaSwap(PSP)/CLP
$24.481744
1 ParaSwap(PSP)/PKR
Rs7.19417888
1 ParaSwap(PSP)/KZT
13.74964836
1 ParaSwap(PSP)/THB
฿0.8202908
1 ParaSwap(PSP)/TWD
NT$0.76264188
1 ParaSwap(PSP)/AED
د.إ0.09320332
1 ParaSwap(PSP)/CHF
Fr0.0203168
1 ParaSwap(PSP)/HKD
HK$0.19859672
1 ParaSwap(PSP)/AMD
֏9.70787496
1 ParaSwap(PSP)/MAD
.د.م0.22831004
1 ParaSwap(PSP)/MXN
$0.47922252
1 ParaSwap(PSP)/PLN
0.09244144
1 ParaSwap(PSP)/RON
лв0.10971072
1 ParaSwap(PSP)/SEK
kr0.2425318
1 ParaSwap(PSP)/BGN
лв0.04241132
1 ParaSwap(PSP)/HUF
Ft8.5736896
1 ParaSwap(PSP)/CZK
0.5307764
1 ParaSwap(PSP)/KWD
د.ك0.00774578
1 ParaSwap(PSP)/ILS
0.08558452
1 ParaSwap(PSP)/NOK
kr0.25878524
1 ParaSwap(PSP)/NZD
$0.04266528

ParaSwap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ParaSwap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ParaSwap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ParaSwap kohta

Kui palju on ParaSwap (PSP) tänapäeval väärt?
Reaalajas PSP hind USD on 0.025396 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PSP/USD hind?
Praegune hind PSP/USD on $ 0.025396. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ParaSwap turukapitalisatsioon?
PSP turukapitalisatsioon on $ 18.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PSP ringlev varu?
PSP ringlev varu on 744.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PSP (ATH) hind?
PSP saavutab ATH hinna summas 7.6029170992121715 USD.
Mis oli kõigi aegade PSP madalaim (ATL) hind?
PSP nägi ATL hinda summas 0.0126518647049269 USD.
Milline on PSP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PSP kauplemismaht on $ 100.26K USD.
Kas PSP sel aastal kõrgemale ka suundub?
PSP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PSP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:39:06 (UTC+8)

ParaSwap (PSP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PSP/USD kalkulaator

Summa

PSP
PSP
USD
USD

1 PSP = 0.025396 USD

Kauplemine: PSP

PSPUSDT
$0.025406
$0.025406$0.025406
-0.29%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu