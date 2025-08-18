Mis on ParaSwap (PSP)

ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.

ParaSwap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ParaSwap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida PSP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse ParaSwap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ParaSwap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ParaSwap (PSP) tokenoomika

ParaSwap (PSP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ParaSwap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ParaSwap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Milline on ParaSwap turukapitalisatsioon? PSP turukapitalisatsioon on $ 18.92M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PSP ringlev varu? PSP ringlev varu on 744.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PSP (ATH) hind? PSP saavutab ATH hinna summas 7.6029170992121715 USD . Mis oli kõigi aegade PSP madalaim (ATL) hind? PSP nägi ATL hinda summas 0.0126518647049269 USD .

Värsked uudised

