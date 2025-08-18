ParaSwap (PSP) reaalajas hind on $ 0.025396. Viimase 24 tunni jooksul PSP kaubeldud madalaim $ 0.024508 ja kõrgeim $ 0.02558 näitab aktiivset turu volatiivsust. PSPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.6029170992121715 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0126518647049269.
Lüliajalise tootluse osas on PSP muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel -1.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ParaSwap (PSP) – turuteave
No.925
$ 18.92M
$ 18.92M$ 18.92M
$ 100.26K
$ 100.26K$ 100.26K
$ 50.79M
$ 50.79M$ 50.79M
744.98M
744.98M 744.98M
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000
37.24%
ETH
ParaSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 18.92M$ 100.26K 24 tunnise kauplemismahuga. PSP ringlev varu on 744.98M, mille koguvaru on 1800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.79M.
ParaSwap (PSP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ParaSwap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00006878
-0.27%
30 päeva
$ +0.001321
+5.48%
60 päeva
$ +0.006355
+33.37%
90 päeva
$ +0.00726
+40.03%
ParaSwap Hinnamuutus täna
Täna registreeris PSP muutuse $ -0.00006878 (-0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ParaSwap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001321 (+5.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ParaSwap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PSP $ +0.006355 (+33.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ParaSwap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00726 (+40.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ParaSwap (PSP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols.
ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.
ParaSwap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ParaSwap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PSP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ParaSwap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ParaSwap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ParaSwap hinna ennustus (USD)
Kui palju on ParaSwap (PSP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ParaSwap (PSP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ParaSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ParaSwap (PSP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ParaSwap (PSP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ParaSwap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ParaSwap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.