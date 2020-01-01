Parex (PRX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Parex (PRX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Parex (PRX) teave Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance. Ametlik veebisait: https://parex.network/ Valge raamat: https://docs.parex.network/ Plokiahela Explorer: https://scan.parex.network/ Ostke PRX kohe!

Parex (PRX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Parex (PRX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 214.47K $ 214.47K $ 214.47K Koguvaru: $ 41.51M $ 41.51M $ 41.51M Ringlev varu: $ 13.66M $ 13.66M $ 13.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.014878463887533572 $ 0.014878463887533572 $ 0.014878463887533572 Praegune hind: $ 0.0157 $ 0.0157 $ 0.0157 Lisateave Parex (PRX) hinna kohta

Parex (PRX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Parex (PRX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PRX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PRX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PRX tokeni tokenoomikat, avastage PRX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PRX Kas olete huvitatud Parex (PRX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PRX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PRX MEXC-ist osta!

Parex (PRX) hinna ajalugu PRX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PRX hinna ajalugu kohe!

PRX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PRX võiks suunduda? Meie PRX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PRX tokeni hinna ennustust kohe!

