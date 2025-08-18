Rohkem infot PRX

Parex logo

Parex hind(PRX)

1 PRX/USD reaalajas hind:

$0.0168
$0.0168$0.0168
-2.32%1D
USD
Parex (PRX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:08:46 (UTC+8)

Parex (PRX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0162
$ 0.0162$ 0.0162
24 h madal
$ 0.0189
$ 0.0189$ 0.0189
24 h kõrge

$ 0.0162
$ 0.0162$ 0.0162

$ 0.0189
$ 0.0189$ 0.0189

$ 5.014024983935393
$ 5.014024983935393$ 5.014024983935393

$ 0.014878463887533572
$ 0.014878463887533572$ 0.014878463887533572

-1.76%

-2.32%

-18.05%

-18.05%

Parex (PRX) reaalajas hind on $ 0.0168. Viimase 24 tunni jooksul PRX kaubeldud madalaim $ 0.0162 ja kõrgeim $ 0.0189 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.014024983935393 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014878463887533572.

Lüliajalise tootluse osas on PRX muutunud -1.76% viimase tunni jooksul, -2.32% 24 tunni vältel -18.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Parex (PRX) – turuteave

No.2635

$ 229.49K
$ 229.49K$ 229.49K

$ 53.10K
$ 53.10K$ 53.10K

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

13.66M
13.66M 13.66M

77,000,000
77,000,000 77,000,000

41,512,309
41,512,309 41,512,309

17.74%

BSC

Parex praegune turukapitalisatsioon on $ 229.49K $ 53.10K 24 tunnise kauplemismahuga. PRX ringlev varu on 13.66M, mille koguvaru on 41512309. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.29M.

Parex (PRX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Parex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000399-2.32%
30 päeva$ -0.0109-39.36%
60 päeva$ -0.0023-12.05%
90 päeva$ -0.0173-50.74%
Parex Hinnamuutus täna

Täna registreeris PRX muutuse $ -0.000399 (-2.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Parex 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0109 (-39.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Parex 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PRX $ -0.0023 (-12.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Parex 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0173 (-50.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Parex (PRX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Parex hinnaajaloo lehte.

Mis on Parex (PRX)

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

Parex on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Parex investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PRX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Parex kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Parex ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Parex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Parex (PRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Parex (PRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Parex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Parex hinna ennustust kohe!

Parex (PRX) tokenoomika

Parex (PRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Parex (PRX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Parex osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Parex osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PRX kohalike valuutade suhtes

1 Parex(PRX)/VND
442.092
1 Parex(PRX)/AUD
A$0.025704
1 Parex(PRX)/GBP
0.012264
1 Parex(PRX)/EUR
0.01428
1 Parex(PRX)/USD
$0.0168
1 Parex(PRX)/MYR
RM0.070728
1 Parex(PRX)/TRY
0.685272
1 Parex(PRX)/JPY
¥2.4696
1 Parex(PRX)/ARS
ARS$21.761544
1 Parex(PRX)/RUB
1.33812
1 Parex(PRX)/INR
1.470168
1 Parex(PRX)/IDR
Rp270.967704
1 Parex(PRX)/KRW
23.333184
1 Parex(PRX)/PHP
0.95004
1 Parex(PRX)/EGP
￡E.0.810096
1 Parex(PRX)/BRL
R$0.09072
1 Parex(PRX)/CAD
C$0.023184
1 Parex(PRX)/BDT
2.040192
1 Parex(PRX)/NGN
25.766832
1 Parex(PRX)/UAH
0.692328
1 Parex(PRX)/VES
Bs2.268
1 Parex(PRX)/CLP
$16.1952
1 Parex(PRX)/PKR
Rs4.759104
1 Parex(PRX)/KZT
9.095688
1 Parex(PRX)/THB
฿0.543648
1 Parex(PRX)/TWD
NT$0.504504
1 Parex(PRX)/AED
د.إ0.061656
1 Parex(PRX)/CHF
Fr0.01344
1 Parex(PRX)/HKD
HK$0.131376
1 Parex(PRX)/AMD
֏6.421968
1 Parex(PRX)/MAD
.د.م0.151032
1 Parex(PRX)/MXN
$0.314664
1 Parex(PRX)/PLN
0.060984
1 Parex(PRX)/RON
лв0.072576
1 Parex(PRX)/SEK
kr0.160104
1 Parex(PRX)/BGN
лв0.028056
1 Parex(PRX)/HUF
Ft5.667984
1 Parex(PRX)/CZK
0.351288
1 Parex(PRX)/KWD
د.ك0.005124
1 Parex(PRX)/ILS
0.056616
1 Parex(PRX)/NOK
kr0.170688
1 Parex(PRX)/NZD
$0.028224

Parex ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Parex võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Parex ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Parex kohta

Kui palju on Parex (PRX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PRX hind USD on 0.0168 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PRX/USD hind?
Praegune hind PRX/USD on $ 0.0168. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Parex turukapitalisatsioon?
PRX turukapitalisatsioon on $ 229.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PRX ringlev varu?
PRX ringlev varu on 13.66M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRX (ATH) hind?
PRX saavutab ATH hinna summas 5.014024983935393 USD.
Mis oli kõigi aegade PRX madalaim (ATL) hind?
PRX nägi ATL hinda summas 0.014878463887533572 USD.
Milline on PRX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PRX kauplemismaht on $ 53.10K USD.
Kas PRX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:08:46 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

