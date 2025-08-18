Parex (PRX) reaalajas hind on $ 0.0168. Viimase 24 tunni jooksul PRX kaubeldud madalaim $ 0.0162 ja kõrgeim $ 0.0189 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.014024983935393 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014878463887533572.
Lüliajalise tootluse osas on PRX muutunud -1.76% viimase tunni jooksul, -2.32% 24 tunni vältel -18.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Parex (PRX) – turuteave
Parex praegune turukapitalisatsioon on $ 229.49K$ 53.10K 24 tunnise kauplemismahuga. PRX ringlev varu on 13.66M, mille koguvaru on 41512309. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.29M.
Parex (PRX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Parex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000399
-2.32%
30 päeva
$ -0.0109
-39.36%
60 päeva
$ -0.0023
-12.05%
90 päeva
$ -0.0173
-50.74%
Parex Hinnamuutus täna
Täna registreeris PRX muutuse $ -0.000399 (-2.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Parex 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0109 (-39.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Parex 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PRX $ -0.0023 (-12.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Parex 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0173 (-50.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Parex (PRX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.
Parex on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Parex investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PRX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Parex kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Parex ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Parex hinna ennustus (USD)
Kui palju on Parex (PRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Parex (PRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Parex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Parex (PRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Parex (PRX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Parex osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Parex osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
