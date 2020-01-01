Propbase (PROPS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Propbase (PROPS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Propbase (PROPS) teave Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem Ametlik veebisait: https://www.propbase.app/ Valge raamat: https://www.propbase.app/white-paper Plokiahela Explorer: https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099 Ostke PROPS kohe!

Propbase (PROPS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Propbase (PROPS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.25M $ 12.25M $ 12.25M Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: $ 434.52M $ 434.52M $ 434.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.83M $ 33.83M $ 33.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.279664 $ 0.279664 $ 0.279664 Kõigi aegade madalaim: $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 Praegune hind: $ 0.028193 $ 0.028193 $ 0.028193 Lisateave Propbase (PROPS) hinna kohta

Propbase (PROPS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Propbase (PROPS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PROPS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PROPS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PROPS tokeni tokenoomikat, avastage PROPS tokeni reaalajas hinda!

Propbase (PROPS) hinna ajalugu PROPS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PROPS hinna ajalugu kohe!

PROPS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PROPS võiks suunduda? Meie PROPS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PROPS tokeni hinna ennustust kohe!

