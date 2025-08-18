Mis on Propbase (PROPS)

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

Propbase on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Propbase investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Propbase hinna ennustus (USD)

Kui palju on Propbase (PROPS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Propbase (PROPS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Propbase nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Propbase hinna ennustust kohe!

Propbase (PROPS) tokenoomika

Propbase (PROPS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROPS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Propbase ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Propbase võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Propbase kohta Kui palju on Propbase (PROPS) tänapäeval väärt? Reaalajas PROPS hind USD on 0.028289 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PROPS/USD hind? $ 0.028289 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PROPS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Propbase turukapitalisatsioon? PROPS turukapitalisatsioon on $ 12.29M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PROPS ringlev varu? PROPS ringlev varu on 434.52M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PROPS (ATH) hind? PROPS saavutab ATH hinna summas 0.2718274596699227 USD . Mis oli kõigi aegade PROPS madalaim (ATL) hind? PROPS nägi ATL hinda summas 0.014981776422742052 USD . Milline on PROPS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PROPS kauplemismaht on $ 1.74M USD . Kas PROPS sel aastal kõrgemale ka suundub? PROPS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PROPS hinna ennustust

