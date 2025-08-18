Rohkem infot PROPS

Propbase logo

Propbase hind(PROPS)

1 PROPS/USD reaalajas hind:

$0.028
-1.96%1D
USD
Propbase (PROPS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:47:50 (UTC+8)

Propbase (PROPS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.027758
24 h madal
$ 0.029689
24 h kõrge

$ 0.027758
$ 0.029689
$ 0.2718274596699227
$ 0.014981776422742052
-1.41%

-1.96%

-16.76%

-16.76%

Propbase (PROPS) reaalajas hind on $ 0.028289. Viimase 24 tunni jooksul PROPS kaubeldud madalaim $ 0.027758 ja kõrgeim $ 0.029689 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROPSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2718274596699227 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014981776422742052.

Lüliajalise tootluse osas on PROPS muutunud -1.41% viimase tunni jooksul, -1.96% 24 tunni vältel -16.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Propbase (PROPS) – turuteave

No.1060

$ 12.29M
$ 1.74M
$ 33.95M
434.52M
1,200,000,000
1,200,000,000
36.21%

APTOS

Propbase praegune turukapitalisatsioon on $ 12.29M $ 1.74M 24 tunnise kauplemismahuga. PROPS ringlev varu on 434.52M, mille koguvaru on 1200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.95M.

Propbase (PROPS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Propbase tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00055977-1.96%
30 päeva$ -0.000807-2.78%
60 päeva$ +0.005535+24.32%
90 päeva$ -0.00282-9.07%
Propbase Hinnamuutus täna

Täna registreeris PROPS muutuse $ -0.00055977 (-1.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Propbase 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000807 (-2.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Propbase 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PROPS $ +0.005535 (+24.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Propbase 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00282 (-9.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Propbase (PROPS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Propbase hinnaajaloo lehte.

Mis on Propbase (PROPS)

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

Propbase on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Propbase investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PROPS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Propbase kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Propbase ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Propbase hinna ennustus (USD)

Kui palju on Propbase (PROPS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Propbase (PROPS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Propbase nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Propbase hinna ennustust kohe!

Propbase (PROPS) tokenoomika

Propbase (PROPS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROPS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Propbase (PROPS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Propbase osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Propbase osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PROPS kohalike valuutade suhtes

1 Propbase(PROPS)/VND
744.425035
1 Propbase(PROPS)/AUD
A$0.04299928
1 Propbase(PROPS)/GBP
0.02065097
1 Propbase(PROPS)/EUR
0.02404565
1 Propbase(PROPS)/USD
$0.028289
1 Propbase(PROPS)/MYR
RM0.11909669
1 Propbase(PROPS)/TRY
1.15390831
1 Propbase(PROPS)/JPY
¥4.158483
1 Propbase(PROPS)/ARS
ARS$36.69111589
1 Propbase(PROPS)/RUB
2.25491619
1 Propbase(PROPS)/INR
2.47557039
1 Propbase(PROPS)/IDR
Rp456.27412967
1 Propbase(PROPS)/KRW
39.29002632
1 Propbase(PROPS)/PHP
1.59974295
1 Propbase(PROPS)/EGP
￡E.1.36522714
1 Propbase(PROPS)/BRL
R$0.1527606
1 Propbase(PROPS)/CAD
C$0.03903882
1 Propbase(PROPS)/BDT
3.43541616
1 Propbase(PROPS)/NGN
43.38797086
1 Propbase(PROPS)/UAH
1.16578969
1 Propbase(PROPS)/VES
Bs3.819015
1 Propbase(PROPS)/CLP
$27.270596
1 Propbase(PROPS)/PKR
Rs8.01370792
1 Propbase(PROPS)/KZT
15.31594749
1 Propbase(PROPS)/THB
฿0.91628071
1 Propbase(PROPS)/TWD
NT$0.84951867
1 Propbase(PROPS)/AED
د.إ0.10382063
1 Propbase(PROPS)/CHF
Fr0.0226312
1 Propbase(PROPS)/HKD
HK$0.22121998
1 Propbase(PROPS)/AMD
֏10.81375314
1 Propbase(PROPS)/MAD
.د.م0.25431811
1 Propbase(PROPS)/MXN
$0.53381343
1 Propbase(PROPS)/PLN
0.10297196
1 Propbase(PROPS)/RON
лв0.12220848
1 Propbase(PROPS)/SEK
kr0.27015995
1 Propbase(PROPS)/BGN
лв0.04724263
1 Propbase(PROPS)/HUF
Ft9.5503664
1 Propbase(PROPS)/CZK
0.5912401
1 Propbase(PROPS)/KWD
د.ك0.008628145
1 Propbase(PROPS)/ILS
0.09533393
1 Propbase(PROPS)/NOK
kr0.28826491
1 Propbase(PROPS)/NZD
$0.04752552

Propbase ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Propbase võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Propbase ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Propbase kohta

Kui palju on Propbase (PROPS) tänapäeval väärt?
Reaalajas PROPS hind USD on 0.028289 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PROPS/USD hind?
Praegune hind PROPS/USD on $ 0.028289. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Propbase turukapitalisatsioon?
PROPS turukapitalisatsioon on $ 12.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PROPS ringlev varu?
PROPS ringlev varu on 434.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PROPS (ATH) hind?
PROPS saavutab ATH hinna summas 0.2718274596699227 USD.
Mis oli kõigi aegade PROPS madalaim (ATL) hind?
PROPS nägi ATL hinda summas 0.014981776422742052 USD.
Milline on PROPS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PROPS kauplemismaht on $ 1.74M USD.
Kas PROPS sel aastal kõrgemale ka suundub?
PROPS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PROPS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

