Propy (PRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Propy (PRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Propy (PRO) teave Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain. Ametlik veebisait: https://propy.com/ Valge raamat: https://propy.com/browse/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 Ostke PRO kohe!

Propy (PRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Propy (PRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 72.58M $ 72.58M $ 72.58M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 72.58M $ 72.58M $ 72.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.9501 $ 3.9501 $ 3.9501 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0295550249115 $ 0.0295550249115 $ 0.0295550249115 Praegune hind: $ 0.7258 $ 0.7258 $ 0.7258 Lisateave Propy (PRO) hinna kohta

Propy (PRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Propy (PRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PRO tokeni tokenoomikat, avastage PRO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PRO Kas olete huvitatud Propy (PRO) lisamisest oma portfooliosse?

Propy (PRO) hinna ajalugu PRO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PRO hinna ajalugu kohe!

PRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PRO võiks suunduda? Meie PRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PRO tokeni hinna ennustust kohe!

