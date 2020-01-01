Propy (PRO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Propy (PRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Propy (PRO) teave

Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain.

Ametlik veebisait:
https://propy.com/
Valge raamat:
https://propy.com/browse/whitepaper/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220

Propy (PRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Propy (PRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 72.58M
Koguvaru:
$ 100.00M
Ringlev varu:
$ 100.00M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 72.58M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 3.9501
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.0295550249115
Praegune hind:
$ 0.7258
Propy (PRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Propy (PRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate PRO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

PRO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate PRO tokeni tokenoomikat, avastage PRO tokeni reaalajas hinda!

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.