Propy (PRO) reaalajas hind on $ 0.8071. Viimase 24 tunni jooksul PRO kaubeldud madalaim $ 0.788 ja kõrgeim $ 0.8124 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.152480125427246 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0295550249115.
Lüliajalise tootluse osas on PRO muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, +0.97% 24 tunni vältel +2.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Propy (PRO) – turuteave
No.436
$ 80.71M
$ 2.89M
$ 80.71M
100.00M
100,000,000
ETH
Propy praegune turukapitalisatsioon on $ 80.71M$ 2.89M 24 tunnise kauplemismahuga. PRO ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Propy (PRO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Propy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.007753
+0.97%
30 päeva
$ -0.1164
-12.61%
60 päeva
$ -0.0868
-9.72%
90 päeva
$ -0.188
-18.90%
Propy Hinnamuutus täna
Täna registreeris PRO muutuse $ +0.007753 (+0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Propy 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1164 (-12.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Propy 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PRO $ -0.0868 (-9.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Propy 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.188 (-18.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Propy (PRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain.
Propy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PRO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Propy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Propy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Propy hinna ennustus (USD)
Kui palju on Propy (PRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Propy (PRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Propy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Propy (PRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Propy (PRO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Propy osta? Protsess on lihtne ja kiire!
