Rohkem infot PRO

PRO Hinnainfo

PRO Valge raamat

PRO Ametlik veebisait

PRO Tokenoomika

PRO Hinnaprognoos

PRO Ajalugu

PRO – ostujuhend

PRO-usaldusraha valuutakonverter

PRO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Propy logo

Propy hind(PRO)

1 PRO/USD reaalajas hind:

$0.807
$0.807$0.807
+0.97%1D
USD
Propy (PRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:17:55 (UTC+8)

Propy (PRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.788
$ 0.788$ 0.788
24 h madal
$ 0.8124
$ 0.8124$ 0.8124
24 h kõrge

$ 0.788
$ 0.788$ 0.788

$ 0.8124
$ 0.8124$ 0.8124

$ 6.152480125427246
$ 6.152480125427246$ 6.152480125427246

$ 0.0295550249115
$ 0.0295550249115$ 0.0295550249115

+0.33%

+0.97%

+2.50%

+2.50%

Propy (PRO) reaalajas hind on $ 0.8071. Viimase 24 tunni jooksul PRO kaubeldud madalaim $ 0.788 ja kõrgeim $ 0.8124 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.152480125427246 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0295550249115.

Lüliajalise tootluse osas on PRO muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, +0.97% 24 tunni vältel +2.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Propy (PRO) – turuteave

No.436

$ 80.71M
$ 80.71M$ 80.71M

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

$ 80.71M
$ 80.71M$ 80.71M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Propy praegune turukapitalisatsioon on $ 80.71M $ 2.89M 24 tunnise kauplemismahuga. PRO ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Propy (PRO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Propy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.007753+0.97%
30 päeva$ -0.1164-12.61%
60 päeva$ -0.0868-9.72%
90 päeva$ -0.188-18.90%
Propy Hinnamuutus täna

Täna registreeris PRO muutuse $ +0.007753 (+0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Propy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1164 (-12.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Propy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PRO $ -0.0868 (-9.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Propy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.188 (-18.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Propy (PRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Propy hinnaajaloo lehte.

Mis on Propy (PRO)

Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain.

Propy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Propy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PRO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Propy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Propy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Propy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Propy (PRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Propy (PRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Propy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Propy hinna ennustust kohe!

Propy (PRO) tokenoomika

Propy (PRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Propy (PRO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Propy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Propy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PRO kohalike valuutade suhtes

1 Propy(PRO)/VND
21,238.8365
1 Propy(PRO)/AUD
A$1.234863
1 Propy(PRO)/GBP
0.589183
1 Propy(PRO)/EUR
0.686035
1 Propy(PRO)/USD
$0.8071
1 Propy(PRO)/MYR
RM3.397891
1 Propy(PRO)/TRY
32.970035
1 Propy(PRO)/JPY
¥118.6437
1 Propy(PRO)/ARS
ARS$1,045.460843
1 Propy(PRO)/RUB
64.277444
1 Propy(PRO)/INR
70.629321
1 Propy(PRO)/IDR
Rp13,017.740113
1 Propy(PRO)/KRW
1,120.965048
1 Propy(PRO)/PHP
45.827138
1 Propy(PRO)/EGP
￡E.38.918362
1 Propy(PRO)/BRL
R$4.35834
1 Propy(PRO)/CAD
C$1.113798
1 Propy(PRO)/BDT
97.909301
1 Propy(PRO)/NGN
1,235.984869
1 Propy(PRO)/UAH
33.260591
1 Propy(PRO)/VES
Bs108.9585
1 Propy(PRO)/CLP
$776.4302
1 Propy(PRO)/PKR
Rs228.441584
1 Propy(PRO)/KZT
436.503893
1 Propy(PRO)/THB
฿26.117756
1 Propy(PRO)/TWD
NT$24.237213
1 Propy(PRO)/AED
د.إ2.962057
1 Propy(PRO)/CHF
Fr0.64568
1 Propy(PRO)/HKD
HK$6.311522
1 Propy(PRO)/AMD
֏308.63504
1 Propy(PRO)/MAD
.د.م7.255829
1 Propy(PRO)/MXN
$15.100841
1 Propy(PRO)/PLN
2.929773
1 Propy(PRO)/RON
лв3.486672
1 Propy(PRO)/SEK
kr7.699734
1 Propy(PRO)/BGN
лв1.347857
1 Propy(PRO)/HUF
Ft272.299398
1 Propy(PRO)/CZK
16.860319
1 Propy(PRO)/KWD
د.ك0.2453584
1 Propy(PRO)/ILS
2.719927
1 Propy(PRO)/NOK
kr8.200136
1 Propy(PRO)/NZD
$1.355928

Propy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Propy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Propy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Propy kohta

Kui palju on Propy (PRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas PRO hind USD on 0.8071 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PRO/USD hind?
Praegune hind PRO/USD on $ 0.8071. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Propy turukapitalisatsioon?
PRO turukapitalisatsioon on $ 80.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PRO ringlev varu?
PRO ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRO (ATH) hind?
PRO saavutab ATH hinna summas 6.152480125427246 USD.
Mis oli kõigi aegade PRO madalaim (ATL) hind?
PRO nägi ATL hinda summas 0.0295550249115 USD.
Milline on PRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PRO kauplemismaht on $ 2.89M USD.
Kas PRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
PRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:17:55 (UTC+8)

Propy (PRO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PRO/USD kalkulaator

Summa

PRO
PRO
USD
USD

1 PRO = 0.8071 USD

Kauplemine: PRO

PROUSDT
$0.807
$0.807$0.807
+0.95%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu