Prisma Finance (PRISMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Prisma Finance (PRISMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Prisma Finance (PRISMA) teave Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral. Ametlik veebisait: https://prismafinance.com/ Valge raamat: https://docs.prismafinance.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C Ostke PRISMA kohe!

Prisma Finance (PRISMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Prisma Finance (PRISMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.11M $ 12.11M $ 12.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.136 $ 2.136 $ 2.136 Kõigi aegade madalaim: $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 Praegune hind: $ 0.04037 $ 0.04037 $ 0.04037 Lisateave Prisma Finance (PRISMA) hinna kohta

Prisma Finance (PRISMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Prisma Finance (PRISMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PRISMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PRISMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PRISMA tokeni tokenoomikat, avastage PRISMA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PRISMA Kas olete huvitatud Prisma Finance (PRISMA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PRISMA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PRISMA MEXC-ist osta!

Prisma Finance (PRISMA) hinna ajalugu PRISMA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PRISMA hinna ajalugu kohe!

PRISMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PRISMA võiks suunduda? Meie PRISMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PRISMA tokeni hinna ennustust kohe!

