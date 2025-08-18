Prisma Finance (PRISMA) reaalajas hind on $ 0.03888. Viimase 24 tunni jooksul PRISMA kaubeldud madalaim $ 0.03887 ja kõrgeim $ 0.04955 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRISMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.656413048087342 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017539074103003743.
Lüliajalise tootluse osas on PRISMA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -18.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Prisma Finance (PRISMA) – turuteave
No.7444
Prisma Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 188.20 24 tunnise kauplemismahuga. PRISMA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.66M.
Prisma Finance (PRISMA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Prisma Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.01517
-28.07%
60 päeva
$ -0.01709
-30.54%
90 päeva
$ -0.01073
-21.63%
Prisma Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris PRISMA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Prisma Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01517 (-28.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Prisma Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PRISMA $ -0.01709 (-30.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Prisma Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01073 (-21.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Prisma Finance (PRISMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.
Prisma Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Prisma Finance (PRISMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Prisma Finance (PRISMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Prisma Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Prisma Finance (PRISMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRISMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
