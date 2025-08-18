Rohkem infot PRISMA

Prisma Finance logo

Prisma Finance hind(PRISMA)

1 PRISMA/USD reaalajas hind:

$0.03888
$0.03888$0.03888
0.00%1D
USD
Prisma Finance (PRISMA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:38:27 (UTC+8)

Prisma Finance (PRISMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03887
$ 0.03887$ 0.03887
24 h madal
$ 0.04955
$ 0.04955$ 0.04955
24 h kõrge

$ 0.03887
$ 0.03887$ 0.03887

$ 0.04955
$ 0.04955$ 0.04955

$ 4.656413048087342
$ 4.656413048087342$ 4.656413048087342

$ 0.017539074103003743
$ 0.017539074103003743$ 0.017539074103003743

0.00%

0.00%

-18.12%

-18.12%

Prisma Finance (PRISMA) reaalajas hind on $ 0.03888. Viimase 24 tunni jooksul PRISMA kaubeldud madalaim $ 0.03887 ja kõrgeim $ 0.04955 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRISMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.656413048087342 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017539074103003743.

Lüliajalise tootluse osas on PRISMA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -18.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Prisma Finance (PRISMA) – turuteave

No.7444

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 188.20
$ 188.20$ 188.20

$ 11.66M
$ 11.66M$ 11.66M

0.00
0.00 0.00

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

0.00%

ETH

Prisma Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 188.20 24 tunnise kauplemismahuga. PRISMA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.66M.

Prisma Finance (PRISMA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Prisma Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.01517-28.07%
60 päeva$ -0.01709-30.54%
90 päeva$ -0.01073-21.63%
Prisma Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris PRISMA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Prisma Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01517 (-28.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Prisma Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PRISMA $ -0.01709 (-30.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Prisma Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01073 (-21.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Prisma Finance (PRISMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Prisma Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Prisma Finance (PRISMA)

Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.

Prisma Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Prisma Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PRISMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Prisma Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Prisma Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PRISMA kohalike valuutade suhtes

1 Prisma Finance(PRISMA)/VND
1,023.1272
1 Prisma Finance(PRISMA)/AUD
A$0.0590976
1 Prisma Finance(PRISMA)/GBP
0.0283824
1 Prisma Finance(PRISMA)/EUR
0.033048
1 Prisma Finance(PRISMA)/USD
$0.03888
1 Prisma Finance(PRISMA)/MYR
RM0.1636848
1 Prisma Finance(PRISMA)/TRY
1.5859152
1 Prisma Finance(PRISMA)/JPY
¥5.71536
1 Prisma Finance(PRISMA)/ARS
ARS$50.4277488
1 Prisma Finance(PRISMA)/RUB
3.0991248
1 Prisma Finance(PRISMA)/INR
3.4023888
1 Prisma Finance(PRISMA)/IDR
Rp627.0966864
1 Prisma Finance(PRISMA)/KRW
53.9996544
1 Prisma Finance(PRISMA)/PHP
2.198664
1 Prisma Finance(PRISMA)/EGP
￡E.1.8763488
1 Prisma Finance(PRISMA)/BRL
R$0.209952
1 Prisma Finance(PRISMA)/CAD
C$0.0536544
1 Prisma Finance(PRISMA)/BDT
4.7215872
1 Prisma Finance(PRISMA)/NGN
59.6318112
1 Prisma Finance(PRISMA)/UAH
1.6022448
1 Prisma Finance(PRISMA)/VES
Bs5.2488
1 Prisma Finance(PRISMA)/CLP
$37.48032
1 Prisma Finance(PRISMA)/PKR
Rs11.0139264
1 Prisma Finance(PRISMA)/KZT
21.0500208
1 Prisma Finance(PRISMA)/THB
฿1.255824
1 Prisma Finance(PRISMA)/TWD
NT$1.1675664
1 Prisma Finance(PRISMA)/AED
د.إ0.1426896
1 Prisma Finance(PRISMA)/CHF
Fr0.031104
1 Prisma Finance(PRISMA)/HKD
HK$0.3040416
1 Prisma Finance(PRISMA)/AMD
֏14.8622688
1 Prisma Finance(PRISMA)/MAD
.د.م0.3495312
1 Prisma Finance(PRISMA)/MXN
$0.7336656
1 Prisma Finance(PRISMA)/PLN
0.1415232
1 Prisma Finance(PRISMA)/RON
лв0.1679616
1 Prisma Finance(PRISMA)/SEK
kr0.371304
1 Prisma Finance(PRISMA)/BGN
лв0.0649296
1 Prisma Finance(PRISMA)/HUF
Ft13.125888
1 Prisma Finance(PRISMA)/CZK
0.812592
1 Prisma Finance(PRISMA)/KWD
د.ك0.0118584
1 Prisma Finance(PRISMA)/ILS
0.1310256
1 Prisma Finance(PRISMA)/NOK
kr0.3961872
1 Prisma Finance(PRISMA)/NZD
$0.0653184

Prisma Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Prisma Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Prisma Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Prisma Finance kohta

Kui palju on Prisma Finance (PRISMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas PRISMA hind USD on 0.03888 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PRISMA/USD hind?
Praegune hind PRISMA/USD on $ 0.03888. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Prisma Finance turukapitalisatsioon?
PRISMA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PRISMA ringlev varu?
PRISMA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRISMA (ATH) hind?
PRISMA saavutab ATH hinna summas 4.656413048087342 USD.
Mis oli kõigi aegade PRISMA madalaim (ATL) hind?
PRISMA nägi ATL hinda summas 0.017539074103003743 USD.
Milline on PRISMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PRISMA kauplemismaht on $ 188.20 USD.
Kas PRISMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
PRISMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRISMA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:38:27 (UTC+8)

Prisma Finance (PRISMA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

