Pop Social (PPT) teave Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition. Ametlik veebisait: https://www.popsocial.io/ Valge raamat: https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214 Ostke PPT kohe!

Pop Social (PPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pop Social (PPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.44M $ 65.44M $ 65.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5701 $ 0.5701 $ 0.5701 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 Praegune hind: $ 0.32718 $ 0.32718 $ 0.32718 Lisateave Pop Social (PPT) hinna kohta

Pop Social (PPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pop Social (PPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PPT tokeni tokenoomikat, avastage PPT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PPT Kas olete huvitatud Pop Social (PPT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PPT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PPT MEXC-ist osta!

Pop Social (PPT) hinna ajalugu PPT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PPT hinna ajalugu kohe!

PPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PPT võiks suunduda? Meie PPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PPT tokeni hinna ennustust kohe!

