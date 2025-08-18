Pop Social (PPT) reaalajas hind on $ 0.31972. Viimase 24 tunni jooksul PPT kaubeldud madalaim $ 0.30127 ja kõrgeim $ 0.32951 näitab aktiivset turu volatiivsust. PPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.375176463088224 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02708770197649087.
Lüliajalise tootluse osas on PPT muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -1.97% 24 tunni vältel -20.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pop Social (PPT) – turuteave
No.3345
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 285.86K
$ 285.86K$ 285.86K
$ 63.94M
$ 63.94M$ 63.94M
0.00
0.00 0.00
200,000,000
200,000,000 200,000,000
200,000,000
200,000,000 200,000,000
0.00%
BSC
Pop Social praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 285.86K 24 tunnise kauplemismahuga. PPT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 63.94M.
Pop Social (PPT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pop Social tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0064259
-1.97%
30 päeva
$ -0.09419
-22.76%
60 päeva
$ -0.11502
-26.46%
90 päeva
$ +0.05205
+19.44%
Pop Social Hinnamuutus täna
Täna registreeris PPT muutuse $ -0.0064259 (-1.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pop Social 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.09419 (-22.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pop Social 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PPT $ -0.11502 (-26.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pop Social 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.05205 (+19.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pop Social (PPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition.
Pop Social on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pop Social investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Pop Social kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pop Social ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Pop Social hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pop Social (PPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pop Social (PPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pop Social nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pop Social (PPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pop Social (PPT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Pop Social osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pop Social osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.