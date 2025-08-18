Rohkem infot PPT

Pop Social hind(PPT)

1 PPT/USD reaalajas hind:

$0.31976
$0.31976$0.31976
-1.97%1D
USD
Pop Social (PPT) reaalajas hinnagraafik
Pop Social (PPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.30127
$ 0.30127$ 0.30127
24 h madal
$ 0.32951
$ 0.32951$ 0.32951
24 h kõrge

$ 0.30127
$ 0.30127$ 0.30127

$ 0.32951
$ 0.32951$ 0.32951

$ 4.375176463088224
$ 4.375176463088224$ 4.375176463088224

$ 0.02708770197649087
$ 0.02708770197649087$ 0.02708770197649087

+0.06%

-1.97%

-20.45%

-20.45%

Pop Social (PPT) reaalajas hind on $ 0.31972. Viimase 24 tunni jooksul PPT kaubeldud madalaim $ 0.30127 ja kõrgeim $ 0.32951 näitab aktiivset turu volatiivsust. PPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.375176463088224 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02708770197649087.

Lüliajalise tootluse osas on PPT muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -1.97% 24 tunni vältel -20.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pop Social (PPT) – turuteave

No.3345

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 285.86K
$ 285.86K$ 285.86K

$ 63.94M
$ 63.94M$ 63.94M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

BSC

Pop Social praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 285.86K 24 tunnise kauplemismahuga. PPT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 63.94M.

Pop Social (PPT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pop Social tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0064259-1.97%
30 päeva$ -0.09419-22.76%
60 päeva$ -0.11502-26.46%
90 päeva$ +0.05205+19.44%
Pop Social Hinnamuutus täna

Täna registreeris PPT muutuse $ -0.0064259 (-1.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pop Social 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.09419 (-22.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pop Social 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PPT $ -0.11502 (-26.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pop Social 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.05205 (+19.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pop Social (PPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pop Social hinnaajaloo lehte.

Mis on Pop Social (PPT)

Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition.

Pop Social on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pop Social investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pop Social kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pop Social ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pop Social hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pop Social (PPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pop Social (PPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pop Social nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pop Social hinna ennustust kohe!

Pop Social (PPT) tokenoomika

Pop Social (PPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pop Social (PPT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pop Social osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pop Social osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PPT kohalike valuutade suhtes

1 Pop Social(PPT)/VND
8,413.4318
1 Pop Social(PPT)/AUD
A$0.4891716
1 Pop Social(PPT)/GBP
0.2333956
1 Pop Social(PPT)/EUR
0.271762
1 Pop Social(PPT)/USD
$0.31972
1 Pop Social(PPT)/MYR
RM1.3460212
1 Pop Social(PPT)/TRY
13.0413788
1 Pop Social(PPT)/JPY
¥46.99884
1 Pop Social(PPT)/ARS
ARS$414.1429076
1 Pop Social(PPT)/RUB
25.465698
1 Pop Social(PPT)/INR
27.9786972
1 Pop Social(PPT)/IDR
Rp5,156.7734716
1 Pop Social(PPT)/KRW
444.0527136
1 Pop Social(PPT)/PHP
18.080166
1 Pop Social(PPT)/EGP
￡E.15.4168984
1 Pop Social(PPT)/BRL
R$1.726488
1 Pop Social(PPT)/CAD
C$0.4412136
1 Pop Social(PPT)/BDT
38.8267968
1 Pop Social(PPT)/NGN
490.3673528
1 Pop Social(PPT)/UAH
13.1756612
1 Pop Social(PPT)/VES
Bs43.1622
1 Pop Social(PPT)/CLP
$308.21008
1 Pop Social(PPT)/PKR
Rs90.5702816
1 Pop Social(PPT)/KZT
173.0996052
1 Pop Social(PPT)/THB
฿10.3461392
1 Pop Social(PPT)/TWD
NT$9.6011916
1 Pop Social(PPT)/AED
د.إ1.1733724
1 Pop Social(PPT)/CHF
Fr0.255776
1 Pop Social(PPT)/HKD
HK$2.5002104
1 Pop Social(PPT)/AMD
֏122.2161672
1 Pop Social(PPT)/MAD
.د.م2.8742828
1 Pop Social(PPT)/MXN
$5.9883556
1 Pop Social(PPT)/PLN
1.1605836
1 Pop Social(PPT)/RON
лв1.3811904
1 Pop Social(PPT)/SEK
kr3.0469316
1 Pop Social(PPT)/BGN
лв0.5339324
1 Pop Social(PPT)/HUF
Ft107.8671336
1 Pop Social(PPT)/CZK
6.6853452
1 Pop Social(PPT)/KWD
د.ك0.0975146
1 Pop Social(PPT)/ILS
1.0774564
1 Pop Social(PPT)/NOK
kr3.2483552
1 Pop Social(PPT)/NZD
$0.5371296

Pop Social ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pop Social võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pop Social ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pop Social kohta

Kui palju on Pop Social (PPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PPT hind USD on 0.31972 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PPT/USD hind?
Praegune hind PPT/USD on $ 0.31972. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pop Social turukapitalisatsioon?
PPT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PPT ringlev varu?
PPT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PPT (ATH) hind?
PPT saavutab ATH hinna summas 4.375176463088224 USD.
Mis oli kõigi aegade PPT madalaim (ATL) hind?
PPT nägi ATL hinda summas 0.02708770197649087 USD.
Milline on PPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PPT kauplemismaht on $ 285.86K USD.
Kas PPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PPT hinna ennustust.
Pop Social (PPT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

