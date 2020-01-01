Peercoin (PPC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Peercoin (PPC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Peercoin (PPC) teave Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem. Ametlik veebisait: http://www.peercoin.net Valge raamat: https://docs.peercoin.net/ Plokiahela Explorer: https://chainz.cryptoid.info/ppc/ Ostke PPC kohe!

Peercoin (PPC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Peercoin (PPC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Koguvaru: $ 29.73M $ 29.73M $ 29.73M Ringlev varu: $ 29.73M $ 29.73M $ 29.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7388 $ 0.7388 $ 0.7388 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0948585635162 $ 0.0948585635162 $ 0.0948585635162 Praegune hind: $ 0.2989 $ 0.2989 $ 0.2989 Lisateave Peercoin (PPC) hinna kohta

Peercoin (PPC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Peercoin (PPC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PPC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PPC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PPC tokeni tokenoomikat, avastage PPC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PPC Kas olete huvitatud Peercoin (PPC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PPC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PPC MEXC-ist osta!

Peercoin (PPC) hinna ajalugu PPC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PPC hinna ajalugu kohe!

PPC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PPC võiks suunduda? Meie PPC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PPC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!