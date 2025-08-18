Rohkem infot PPC

PPC Hinnainfo

PPC Valge raamat

PPC Ametlik veebisait

PPC Tokenoomika

PPC Hinnaprognoos

PPC Ajalugu

PPC – ostujuhend

PPC-usaldusraha valuutakonverter

PPC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Peercoin logo

Peercoin hind(PPC)

1 PPC/USD reaalajas hind:

$0.3108
$0.3108$0.3108
-1.30%1D
USD
Peercoin (PPC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:57:23 (UTC+8)

Peercoin (PPC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.295
$ 0.295$ 0.295
24 h madal
$ 0.3168
$ 0.3168$ 0.3168
24 h kõrge

$ 0.295
$ 0.295$ 0.295

$ 0.3168
$ 0.3168$ 0.3168

$ 13.659117475235384
$ 13.659117475235384$ 13.659117475235384

$ 0.0948585635162
$ 0.0948585635162$ 0.0948585635162

-1.40%

-1.30%

+2.60%

+2.60%

Peercoin (PPC) reaalajas hind on $ 0.3108. Viimase 24 tunni jooksul PPC kaubeldud madalaim $ 0.295 ja kõrgeim $ 0.3168 näitab aktiivset turu volatiivsust. PPCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.659117475235384 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0948585635162.

Lüliajalise tootluse osas on PPC muutunud -1.40% viimase tunni jooksul, -1.30% 24 tunni vältel +2.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Peercoin (PPC) – turuteave

No.1196

$ 9.24M
$ 9.24M$ 9.24M

$ 74.72K
$ 74.72K$ 74.72K

$ 9.24M
$ 9.24M$ 9.24M

29.73M
29.73M 29.73M

29,725,493.45633335
29,725,493.45633335 29,725,493.45633335

PPC

Peercoin praegune turukapitalisatsioon on $ 9.24M $ 74.72K 24 tunnise kauplemismahuga. PPC ringlev varu on 29.73M, mille koguvaru on 29725493.45633335. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Peercoin (PPC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Peercoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.004094-1.30%
30 päeva$ +0.0122+4.08%
60 päeva$ +0.0519+20.04%
90 päeva$ +0.0401+14.81%
Peercoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris PPC muutuse $ -0.004094 (-1.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Peercoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0122 (+4.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Peercoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PPC $ +0.0519 (+20.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Peercoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0401 (+14.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Peercoin (PPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Peercoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Peercoin (PPC)

Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.

Peercoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Peercoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PPC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Peercoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Peercoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Peercoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Peercoin (PPC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Peercoin (PPC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Peercoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Peercoin hinna ennustust kohe!

Peercoin (PPC) tokenoomika

Peercoin (PPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Peercoin (PPC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Peercoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Peercoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PPC kohalike valuutade suhtes

1 Peercoin(PPC)/VND
8,178.702
1 Peercoin(PPC)/AUD
A$0.472416
1 Peercoin(PPC)/GBP
0.226884
1 Peercoin(PPC)/EUR
0.26418
1 Peercoin(PPC)/USD
$0.3108
1 Peercoin(PPC)/MYR
RM1.308468
1 Peercoin(PPC)/TRY
12.677532
1 Peercoin(PPC)/JPY
¥45.6876
1 Peercoin(PPC)/ARS
ARS$403.110708
1 Peercoin(PPC)/RUB
24.773868
1 Peercoin(PPC)/INR
27.198108
1 Peercoin(PPC)/IDR
Rp5,012.902524
1 Peercoin(PPC)/KRW
431.663904
1 Peercoin(PPC)/PHP
17.57574
1 Peercoin(PPC)/EGP
￡E.14.999208
1 Peercoin(PPC)/BRL
R$1.67832
1 Peercoin(PPC)/CAD
C$0.428904
1 Peercoin(PPC)/BDT
37.743552
1 Peercoin(PPC)/NGN
476.686392
1 Peercoin(PPC)/UAH
12.808068
1 Peercoin(PPC)/VES
Bs41.958
1 Peercoin(PPC)/CLP
$299.6112
1 Peercoin(PPC)/PKR
Rs88.043424
1 Peercoin(PPC)/KZT
168.270228
1 Peercoin(PPC)/THB
฿10.03884
1 Peercoin(PPC)/TWD
NT$9.333324
1 Peercoin(PPC)/AED
د.إ1.140636
1 Peercoin(PPC)/CHF
Fr0.24864
1 Peercoin(PPC)/HKD
HK$2.430456
1 Peercoin(PPC)/AMD
֏118.806408
1 Peercoin(PPC)/MAD
.د.م2.794092
1 Peercoin(PPC)/MXN
$5.864796
1 Peercoin(PPC)/PLN
1.131312
1 Peercoin(PPC)/RON
лв1.342656
1 Peercoin(PPC)/SEK
kr2.96814
1 Peercoin(PPC)/BGN
лв0.519036
1 Peercoin(PPC)/HUF
Ft104.92608
1 Peercoin(PPC)/CZK
6.49572
1 Peercoin(PPC)/KWD
د.ك0.094794
1 Peercoin(PPC)/ILS
1.047396
1 Peercoin(PPC)/NOK
kr3.167052
1 Peercoin(PPC)/NZD
$0.522144

Peercoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Peercoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Peercoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Peercoin kohta

Kui palju on Peercoin (PPC) tänapäeval väärt?
Reaalajas PPC hind USD on 0.3108 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PPC/USD hind?
Praegune hind PPC/USD on $ 0.3108. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Peercoin turukapitalisatsioon?
PPC turukapitalisatsioon on $ 9.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PPC ringlev varu?
PPC ringlev varu on 29.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PPC (ATH) hind?
PPC saavutab ATH hinna summas 13.659117475235384 USD.
Mis oli kõigi aegade PPC madalaim (ATL) hind?
PPC nägi ATL hinda summas 0.0948585635162 USD.
Milline on PPC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PPC kauplemismaht on $ 74.72K USD.
Kas PPC sel aastal kõrgemale ka suundub?
PPC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PPC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:57:23 (UTC+8)

Peercoin (PPC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PPC/USD kalkulaator

Summa

PPC
PPC
USD
USD

1 PPC = 0.3108 USD

Kauplemine: PPC

PPCUSDT
$0.3108
$0.3108$0.3108
-1.27%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu