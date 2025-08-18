Peercoin (PPC) reaalajas hind on $ 0.3108. Viimase 24 tunni jooksul PPC kaubeldud madalaim $ 0.295 ja kõrgeim $ 0.3168 näitab aktiivset turu volatiivsust. PPCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.659117475235384 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0948585635162.
Lüliajalise tootluse osas on PPC muutunud -1.40% viimase tunni jooksul, -1.30% 24 tunni vältel +2.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Peercoin (PPC) – turuteave
Peercoin praegune turukapitalisatsioon on $ 9.24M$ 74.72K 24 tunnise kauplemismahuga. PPC ringlev varu on 29.73M, mille koguvaru on 29725493.45633335. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Peercoin (PPC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Peercoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.004094
-1.30%
30 päeva
$ +0.0122
+4.08%
60 päeva
$ +0.0519
+20.04%
90 päeva
$ +0.0401
+14.81%
Peercoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris PPC muutuse $ -0.004094 (-1.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Peercoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0122 (+4.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Peercoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PPC $ +0.0519 (+20.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Peercoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0401 (+14.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Peercoin (PPC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.
Peercoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Peercoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PPC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Peercoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Peercoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Peercoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Peercoin (PPC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Peercoin (PPC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Peercoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Peercoin (PPC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PPC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Peercoin (PPC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Peercoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Peercoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.