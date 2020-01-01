PepeFork (PORK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PepeFork (PORK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PepeFork (PORK) teave PepeFork is a meme coin on Ethereum. Ametlik veebisait: https://www.pond0x.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xb9f599ce614Feb2e1BBe58F180F370D05b39344E Ostke PORK kohe!

PepeFork (PORK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PepeFork (PORK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.63M $ 20.63M $ 20.63M Koguvaru: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ringlev varu: $ 407.62T $ 407.62T $ 407.62T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.30M $ 21.30M $ 21.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000009099 $ 0.0000009099 $ 0.0000009099 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000222312258 $ 0.000000000222312258 $ 0.000000000222312258 Praegune hind: $ 0.00000005062 $ 0.00000005062 $ 0.00000005062 Lisateave PepeFork (PORK) hinna kohta

PepeFork (PORK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PepeFork (PORK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PORK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PORK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PORK tokeni tokenoomikat, avastage PORK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PORK Kas olete huvitatud PepeFork (PORK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PORK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PORK MEXC-ist osta!

PepeFork (PORK) hinna ajalugu PORK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PORK hinna ajalugu kohe!

PORK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PORK võiks suunduda? Meie PORK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PORK tokeni hinna ennustust kohe!

