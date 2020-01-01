Pope (POPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pope (POPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pope (POPE) teave POPE is a meme coin created in support of the Pope and the Catholic Church with proceeds going to the church and its initiatives around the globe. Ametlik veebisait: https://getpopememes.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9u8PP725K2GUf4p5bhKebrzHTGgvHp6KDeQPf7jc1F1W Ostke POPE kohe!

Pope (POPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pope (POPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 359.40K $ 359.40K $ 359.40K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.188 $ 0.188 $ 0.188 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000209984318571578 $ 0.000209984318571578 $ 0.000209984318571578 Praegune hind: $ 0.001797 $ 0.001797 $ 0.001797 Lisateave Pope (POPE) hinna kohta

Pope (POPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pope (POPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POPE tokeni tokenoomikat, avastage POPE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust POPE Kas olete huvitatud Pope (POPE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid POPE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas POPE MEXC-ist osta!

Pope (POPE) hinna ajalugu POPE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage POPE hinna ajalugu kohe!

POPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POPE võiks suunduda? Meie POPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POPE tokeni hinna ennustust kohe!

