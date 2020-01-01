POOH (POOH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi POOH (POOH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

POOH (POOH) teave POOH launched stealth with no presale, zero taxes, 95% LP burnt and contract renounced, $POOH is for the people - forever. The mission for POOH is to grow, survive and develop organically. Everyone gets an equal chance to own POOH. Ametlik veebisait: https://pooh.money/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0xb69753c06bb5c366be51e73bfc0cc2e3dc07e371 Ostke POOH kohe!

POOH (POOH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage POOH (POOH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Koguvaru: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Ringlev varu: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000115 $ 0.000000115 $ 0.000000115 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000049608571 $ 0.000000000049608571 $ 0.000000000049608571 Praegune hind: $ 0.000000007028 $ 0.000000007028 $ 0.000000007028 Lisateave POOH (POOH) hinna kohta

POOH (POOH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud POOH (POOH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POOH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POOH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POOH tokeni tokenoomikat, avastage POOH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust POOH Kas olete huvitatud POOH (POOH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid POOH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas POOH MEXC-ist osta!

POOH (POOH) hinna ajalugu POOH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage POOH hinna ajalugu kohe!

POOH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POOH võiks suunduda? Meie POOH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POOH tokeni hinna ennustust kohe!

