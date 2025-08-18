Rohkem infot PONGO

PONGO Hinnainfo

PONGO Ametlik veebisait

PONGO Tokenoomika

PONGO Hinnaprognoos

PONGO Ajalugu

PONGO – ostujuhend

PONGO-usaldusraha valuutakonverter

PONGO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PONGO logo

PONGO hind(PONGO)

1 PONGO/USD reaalajas hind:

$0.0000000103
$0.0000000103$0.0000000103
+0.98%1D
USD
PONGO (PONGO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:17:22 (UTC+8)

PONGO (PONGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000000094
$ 0.0000000094$ 0.0000000094
24 h madal
$ 0.0000000129
$ 0.0000000129$ 0.0000000129
24 h kõrge

$ 0.0000000094
$ 0.0000000094$ 0.0000000094

$ 0.0000000129
$ 0.0000000129$ 0.0000000129

$ 0.000000198118835201
$ 0.000000198118835201$ 0.000000198118835201

$ 0.00000000590108406
$ 0.00000000590108406$ 0.00000000590108406

-0.97%

+0.98%

-16.94%

-16.94%

PONGO (PONGO) reaalajas hind on $ 0.0000000103. Viimase 24 tunni jooksul PONGO kaubeldud madalaim $ 0.0000000094 ja kõrgeim $ 0.0000000129 näitab aktiivset turu volatiivsust. PONGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000198118835201 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000000590108406.

Lüliajalise tootluse osas on PONGO muutunud -0.97% viimase tunni jooksul, +0.98% 24 tunni vältel -16.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PONGO (PONGO) – turuteave

No.2098

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 99.85K
$ 99.85K$ 99.85K

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

100.00T
100.00T 100.00T

99,999,999,999,999
99,999,999,999,999 99,999,999,999,999

XRP

PONGO praegune turukapitalisatsioon on $ 1.03M $ 99.85K 24 tunnise kauplemismahuga. PONGO ringlev varu on 100.00T, mille koguvaru on 99999999999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

PONGO (PONGO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PONGO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000000009996+0.98%
30 päeva$ -0.0000000094-47.72%
60 päeva$ +0.0000000028+37.33%
90 päeva$ -0.0000000083-44.63%
PONGO Hinnamuutus täna

Täna registreeris PONGO muutuse $ +0.00000000009996 (+0.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PONGO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000094 (-47.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PONGO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PONGO $ +0.0000000028 (+37.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PONGO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000083 (-44.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PONGO (PONGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PONGO hinnaajaloo lehte.

Mis on PONGO (PONGO)

Pongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution.

PONGO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PONGO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PONGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PONGO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PONGO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PONGO hinna ennustus (USD)

Kui palju on PONGO (PONGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PONGO (PONGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PONGO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PONGO hinna ennustust kohe!

PONGO (PONGO) tokenoomika

PONGO (PONGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PONGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PONGO (PONGO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PONGO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PONGO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PONGO kohalike valuutade suhtes

1 PONGO(PONGO)/VND
0.0002710445
1 PONGO(PONGO)/AUD
A$0.000000015759
1 PONGO(PONGO)/GBP
0.000000007519
1 PONGO(PONGO)/EUR
0.000000008755
1 PONGO(PONGO)/USD
$0.0000000103
1 PONGO(PONGO)/MYR
RM0.000000043363
1 PONGO(PONGO)/TRY
0.000000420755
1 PONGO(PONGO)/JPY
¥0.0000015141
1 PONGO(PONGO)/ARS
ARS$0.000013341899
1 PONGO(PONGO)/RUB
0.000000820292
1 PONGO(PONGO)/INR
0.000000901353
1 PONGO(PONGO)/IDR
Rp0.000166129009
1 PONGO(PONGO)/KRW
0.000014305464
1 PONGO(PONGO)/PHP
0.000000584834
1 PONGO(PONGO)/EGP
￡E.0.000000496666
1 PONGO(PONGO)/BRL
R$0.00000005562
1 PONGO(PONGO)/CAD
C$0.000000014214
1 PONGO(PONGO)/BDT
0.000001249493
1 PONGO(PONGO)/NGN
0.000015773317
1 PONGO(PONGO)/UAH
0.000000424463
1 PONGO(PONGO)/VES
Bs0.0000013905
1 PONGO(PONGO)/CLP
$0.0000099086
1 PONGO(PONGO)/PKR
Rs0.000002915312
1 PONGO(PONGO)/KZT
0.000005570549
1 PONGO(PONGO)/THB
฿0.000000333308
1 PONGO(PONGO)/TWD
NT$0.000000309309
1 PONGO(PONGO)/AED
د.إ0.000000037801
1 PONGO(PONGO)/CHF
Fr0.00000000824
1 PONGO(PONGO)/HKD
HK$0.000000080546
1 PONGO(PONGO)/AMD
֏0.00000393872
1 PONGO(PONGO)/MAD
.د.م0.000000092597
1 PONGO(PONGO)/MXN
$0.000000192713
1 PONGO(PONGO)/PLN
0.000000037389
1 PONGO(PONGO)/RON
лв0.000000044496
1 PONGO(PONGO)/SEK
kr0.000000098262
1 PONGO(PONGO)/BGN
лв0.000000017201
1 PONGO(PONGO)/HUF
Ft0.000003475014
1 PONGO(PONGO)/CZK
0.000000215167
1 PONGO(PONGO)/KWD
د.ك0.0000000031312
1 PONGO(PONGO)/ILS
0.000000034711
1 PONGO(PONGO)/NOK
kr0.000000104648
1 PONGO(PONGO)/NZD
$0.000000017304

PONGO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PONGO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse PONGO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PONGO kohta

Kui palju on PONGO (PONGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas PONGO hind USD on 0.0000000103 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PONGO/USD hind?
Praegune hind PONGO/USD on $ 0.0000000103. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PONGO turukapitalisatsioon?
PONGO turukapitalisatsioon on $ 1.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PONGO ringlev varu?
PONGO ringlev varu on 100.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PONGO (ATH) hind?
PONGO saavutab ATH hinna summas 0.000000198118835201 USD.
Mis oli kõigi aegade PONGO madalaim (ATL) hind?
PONGO nägi ATL hinda summas 0.00000000590108406 USD.
Milline on PONGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PONGO kauplemismaht on $ 99.85K USD.
Kas PONGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
PONGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PONGO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:17:22 (UTC+8)

PONGO (PONGO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PONGO/USD kalkulaator

Summa

PONGO
PONGO
USD
USD

1 PONGO = 0.00000 USD

Kauplemine: PONGO

PONGOUSDT
$0.0000000103
$0.0000000103$0.0000000103
+0.98%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu