PONGO (PONGO) reaalajas hind on $ 0.0000000103. Viimase 24 tunni jooksul PONGO kaubeldud madalaim $ 0.0000000094 ja kõrgeim $ 0.0000000129 näitab aktiivset turu volatiivsust. PONGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000198118835201 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000000590108406.
Lüliajalise tootluse osas on PONGO muutunud -0.97% viimase tunni jooksul, +0.98% 24 tunni vältel -16.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PONGO (PONGO) – turuteave
No.2098
$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M
$ 99.85K
$ 99.85K$ 99.85K
$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M
100.00T
100.00T 100.00T
99,999,999,999,999
99,999,999,999,999 99,999,999,999,999
XRP
PONGO praegune turukapitalisatsioon on $ 1.03M$ 99.85K 24 tunnise kauplemismahuga. PONGO ringlev varu on 100.00T, mille koguvaru on 99999999999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
PONGO (PONGO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PONGO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000009996
+0.98%
30 päeva
$ -0.0000000094
-47.72%
60 päeva
$ +0.0000000028
+37.33%
90 päeva
$ -0.0000000083
-44.63%
PONGO Hinnamuutus täna
Täna registreeris PONGO muutuse $ +0.00000000009996 (+0.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PONGO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000094 (-47.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PONGO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PONGO $ +0.0000000028 (+37.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PONGO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000083 (-44.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PONGO (PONGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution.
PONGO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PONGO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PONGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PONGO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PONGO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PONGO hinna ennustus (USD)
Kui palju on PONGO (PONGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PONGO (PONGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PONGO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
PONGO (PONGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PONGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
PONGO (PONGO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas PONGO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PONGO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.