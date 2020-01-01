PolyDoge (POLYDOGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PolyDoge (POLYDOGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PolyDoge (POLYDOGE) teave PolyDoge is crypto from the future. Clean, green, instant and cheap to use. Ametlik veebisait: https://polydoge.com/ Valge raamat: https://polydoge.medium.com/introducing-polydoge-dogecoin-on-polygon-4ab51ee6df1d Plokiahela Explorer: https://explorer-mainnet.maticvigil.com/tokens/0x8A953CfE442c5E8855cc6c61b1293FA648BAE472/token-holders Ostke POLYDOGE kohe!

PolyDoge (POLYDOGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PolyDoge (POLYDOGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 868.09T $ 868.09T $ 868.09T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000009041 $ 0.00000009041 $ 0.00000009041 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.000000004744 $ 0.000000004744 $ 0.000000004744 Lisateave PolyDoge (POLYDOGE) hinna kohta

PolyDoge (POLYDOGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PolyDoge (POLYDOGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POLYDOGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POLYDOGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POLYDOGE tokeni tokenoomikat, avastage POLYDOGE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust POLYDOGE Kas olete huvitatud PolyDoge (POLYDOGE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid POLYDOGE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas POLYDOGE MEXC-ist osta!

PolyDoge (POLYDOGE) hinna ajalugu POLYDOGE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage POLYDOGE hinna ajalugu kohe!

POLYDOGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POLYDOGE võiks suunduda? Meie POLYDOGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POLYDOGE tokeni hinna ennustust kohe!

