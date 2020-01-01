Polkastarter (POLS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polkastarter (POLS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polkastarter (POLS) teave POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS. Ametlik veebisait: https://www.polkastarter.com/ Valge raamat: https://docs.polkastarter.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa Ostke POLS kohe!

Polkastarter (POLS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polkastarter (POLS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.08M $ 18.08M $ 18.08M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 99.21M $ 99.21M $ 99.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.23M $ 18.23M $ 18.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.6884 $ 7.6884 $ 7.6884 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00147639 $ 0.00147639 $ 0.00147639 Praegune hind: $ 0.18225 $ 0.18225 $ 0.18225 Lisateave Polkastarter (POLS) hinna kohta

Polkastarter (POLS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polkastarter (POLS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POLS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POLS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POLS tokeni tokenoomikat, avastage POLS tokeni reaalajas hinda!

Polkastarter (POLS) hinna ajalugu POLS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage POLS hinna ajalugu kohe!

POLS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POLS võiks suunduda? Meie POLS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POLS tokeni hinna ennustust kohe!

