Rohkem infot POLS

POLS Hinnainfo

POLS Valge raamat

POLS Ametlik veebisait

POLS Tokenoomika

POLS Hinnaprognoos

POLS Ajalugu

POLS – ostujuhend

POLS-usaldusraha valuutakonverter

POLS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Polkastarter logo

Polkastarter hind(POLS)

1 POLS/USD reaalajas hind:

$0.19719
$0.19719$0.19719
+0.87%1D
USD
Polkastarter (POLS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:47:27 (UTC+8)

Polkastarter (POLS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.18971
$ 0.18971$ 0.18971
24 h madal
$ 0.19723
$ 0.19723$ 0.19723
24 h kõrge

$ 0.18971
$ 0.18971$ 0.18971

$ 0.19723
$ 0.19723$ 0.19723

$ 7.50831978
$ 7.50831978$ 7.50831978

$ 0.00147639
$ 0.00147639$ 0.00147639

+0.01%

+0.87%

-0.83%

-0.83%

Polkastarter (POLS) reaalajas hind on $ 0.19715. Viimase 24 tunni jooksul POLS kaubeldud madalaim $ 0.18971 ja kõrgeim $ 0.19723 näitab aktiivset turu volatiivsust. POLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.50831978 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00147639.

Lüliajalise tootluse osas on POLS muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.87% 24 tunni vältel -0.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Polkastarter (POLS) – turuteave

No.912

$ 19.56M
$ 19.56M$ 19.56M

$ 58.28K
$ 58.28K$ 58.28K

$ 19.72M
$ 19.72M$ 19.72M

99.21M
99.21M 99.21M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Polkastarter praegune turukapitalisatsioon on $ 19.56M $ 58.28K 24 tunnise kauplemismahuga. POLS ringlev varu on 99.21M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Polkastarter (POLS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Polkastarter tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0017008+0.87%
30 päeva$ -0.00289-1.45%
60 päeva$ +0.01878+10.52%
90 päeva$ -0.04445-18.40%
Polkastarter Hinnamuutus täna

Täna registreeris POLS muutuse $ +0.0017008 (+0.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Polkastarter 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00289 (-1.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Polkastarter 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POLS $ +0.01878 (+10.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Polkastarter 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04445 (-18.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Polkastarter (POLS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Polkastarter hinnaajaloo lehte.

Mis on Polkastarter (POLS)

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

Polkastarter on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Polkastarter investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida POLS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Polkastarter kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Polkastarter ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Polkastarter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polkastarter (POLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polkastarter (POLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polkastarter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polkastarter hinna ennustust kohe!

Polkastarter (POLS) tokenoomika

Polkastarter (POLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Polkastarter (POLS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Polkastarter osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Polkastarter osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

POLS kohalike valuutade suhtes

1 Polkastarter(POLS)/VND
5,188.00225
1 Polkastarter(POLS)/AUD
A$0.299668
1 Polkastarter(POLS)/GBP
0.1439195
1 Polkastarter(POLS)/EUR
0.1675775
1 Polkastarter(POLS)/USD
$0.19715
1 Polkastarter(POLS)/MYR
RM0.8300015
1 Polkastarter(POLS)/TRY
8.0417485
1 Polkastarter(POLS)/JPY
¥28.98105
1 Polkastarter(POLS)/ARS
ARS$255.7055215
1 Polkastarter(POLS)/RUB
15.7148265
1 Polkastarter(POLS)/INR
17.2525965
1 Polkastarter(POLS)/IDR
Rp3,179.8382645
1 Polkastarter(POLS)/KRW
273.817692
1 Polkastarter(POLS)/PHP
11.1488325
1 Polkastarter(POLS)/EGP
￡E.9.514459
1 Polkastarter(POLS)/BRL
R$1.06461
1 Polkastarter(POLS)/CAD
C$0.272067
1 Polkastarter(POLS)/BDT
23.941896
1 Polkastarter(POLS)/NGN
302.376841
1 Polkastarter(POLS)/UAH
8.1245515
1 Polkastarter(POLS)/VES
Bs26.61525
1 Polkastarter(POLS)/CLP
$190.0526
1 Polkastarter(POLS)/PKR
Rs55.848652
1 Polkastarter(POLS)/KZT
106.7389815
1 Polkastarter(POLS)/THB
฿6.3856885
1 Polkastarter(POLS)/TWD
NT$5.9204145
1 Polkastarter(POLS)/AED
د.إ0.7235405
1 Polkastarter(POLS)/CHF
Fr0.15772
1 Polkastarter(POLS)/HKD
HK$1.541713
1 Polkastarter(POLS)/AMD
֏75.362559
1 Polkastarter(POLS)/MAD
.د.م1.7723785
1 Polkastarter(POLS)/MXN
$3.7202205
1 Polkastarter(POLS)/PLN
0.717626
1 Polkastarter(POLS)/RON
лв0.851688
1 Polkastarter(POLS)/SEK
kr1.8827825
1 Polkastarter(POLS)/BGN
лв0.3292405
1 Polkastarter(POLS)/HUF
Ft66.55784
1 Polkastarter(POLS)/CZK
4.120435
1 Polkastarter(POLS)/KWD
د.ك0.06013075
1 Polkastarter(POLS)/ILS
0.6643955
1 Polkastarter(POLS)/NOK
kr2.0089585
1 Polkastarter(POLS)/NZD
$0.331212

Polkastarter ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Polkastarter võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Polkastarter ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polkastarter kohta

Kui palju on Polkastarter (POLS) tänapäeval väärt?
Reaalajas POLS hind USD on 0.19715 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POLS/USD hind?
Praegune hind POLS/USD on $ 0.19715. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Polkastarter turukapitalisatsioon?
POLS turukapitalisatsioon on $ 19.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POLS ringlev varu?
POLS ringlev varu on 99.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POLS (ATH) hind?
POLS saavutab ATH hinna summas 7.50831978 USD.
Mis oli kõigi aegade POLS madalaim (ATL) hind?
POLS nägi ATL hinda summas 0.00147639 USD.
Milline on POLS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POLS kauplemismaht on $ 58.28K USD.
Kas POLS sel aastal kõrgemale ka suundub?
POLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POLS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:47:27 (UTC+8)

Polkastarter (POLS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

POLS/USD kalkulaator

Summa

POLS
POLS
USD
USD

1 POLS = 0.19715 USD

Kauplemine: POLS

POLSUSDT
$0.19719
$0.19719$0.19719
+0.71%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu