Polkastarter (POLS) reaalajas hind on $ 0.19715. Viimase 24 tunni jooksul POLS kaubeldud madalaim $ 0.18971 ja kõrgeim $ 0.19723 näitab aktiivset turu volatiivsust. POLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.50831978 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00147639.
Lüliajalise tootluse osas on POLS muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.87% 24 tunni vältel -0.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Polkastarter (POLS) – turuteave
No.912
$ 19.56M
$ 19.56M
$ 58.28K
$ 58.28K
$ 19.72M
$ 19.72M
99.21M
99.21M
100,000,000
100,000,000
ETH
Polkastarter praegune turukapitalisatsioon on $ 19.56M$ 58.28K 24 tunnise kauplemismahuga. POLS ringlev varu on 99.21M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Polkastarter (POLS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Polkastarter tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0017008
+0.87%
30 päeva
$ -0.00289
-1.45%
60 päeva
$ +0.01878
+10.52%
90 päeva
$ -0.04445
-18.40%
Polkastarter Hinnamuutus täna
Täna registreeris POLS muutuse $ +0.0017008 (+0.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Polkastarter 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00289 (-1.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Polkastarter 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POLS $ +0.01878 (+10.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Polkastarter 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04445 (-18.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Polkastarter (POLS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.
Polkastarter on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Polkastarter investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida POLS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Polkastarter kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Polkastarter ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Polkastarter hinna ennustus (USD)
Kui palju on Polkastarter (POLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polkastarter (POLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polkastarter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Polkastarter (POLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Polkastarter (POLS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Polkastarter osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Polkastarter osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
