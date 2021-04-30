POLKACITY (POLC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi POLKACITY (POLC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

POLKACITY (POLC) teave Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city. Ametlik veebisait: https://polkacity.io Valge raamat: https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37 Ostke POLC kohe!

POLKACITY (POLC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage POLKACITY (POLC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 692.45K $ 692.45K $ 692.45K Koguvaru: $ 432.53M $ 432.53M $ 432.53M Ringlev varu: $ 190.03M $ 190.03M $ 190.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 Praegune hind: $ 0.003644 $ 0.003644 $ 0.003644 Lisateave POLKACITY (POLC) hinna kohta

POLKACITY (POLC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud POLKACITY (POLC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POLC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POLC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POLC tokeni tokenoomikat, avastage POLC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust POLC Kas olete huvitatud POLKACITY (POLC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid POLC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas POLC MEXC-ist osta!

POLKACITY (POLC) hinna ajalugu POLC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage POLC hinna ajalugu kohe!

POLC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POLC võiks suunduda? Meie POLC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POLC tokeni hinna ennustust kohe!

