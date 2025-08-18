Rohkem infot POLC

POLKACITY logo

POLKACITY hind(POLC)

1 POLC/USD reaalajas hind:

$0.00395
$0.00395$0.00395
-1.42%1D
USD
POLKACITY (POLC) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:56:51 (UTC+8)

POLKACITY (POLC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003827
$ 0.003827$ 0.003827
24 h madal
$ 0.004053
$ 0.004053$ 0.004053
24 h kõrge

$ 0.003827
$ 0.003827$ 0.003827

$ 0.004053
$ 0.004053$ 0.004053

$ 2.887279195780182
$ 2.887279195780182$ 2.887279195780182

$ 0.000640293666682071
$ 0.000640293666682071$ 0.000640293666682071

-1.25%

-1.42%

+4.80%

+4.80%

POLKACITY (POLC) reaalajas hind on $ 0.00395. Viimase 24 tunni jooksul POLC kaubeldud madalaim $ 0.003827 ja kõrgeim $ 0.004053 näitab aktiivset turu volatiivsust. POLCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.887279195780182 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000640293666682071.

Lüliajalise tootluse osas on POLC muutunud -1.25% viimase tunni jooksul, -1.42% 24 tunni vältel +4.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

POLKACITY (POLC) – turuteave

No.2445

$ 750.60K
$ 750.60K$ 750.60K

$ 54.87K
$ 54.87K$ 54.87K

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

190.03M
190.03M 190.03M

432,525,934.78
432,525,934.78 432,525,934.78

432,525,934.78
432,525,934.78 432,525,934.78

43.93%

2021-04-30 00:00:00

ETH

POLKACITY praegune turukapitalisatsioon on $ 750.60K $ 54.87K 24 tunnise kauplemismahuga. POLC ringlev varu on 190.03M, mille koguvaru on 432525934.78. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.71M.

POLKACITY (POLC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse POLKACITY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000569-1.42%
30 päeva$ +0.000417+11.80%
60 päeva$ +0.001512+62.01%
90 päeva$ +0.000162+4.27%
POLKACITY Hinnamuutus täna

Täna registreeris POLC muutuse $ -0.0000569 (-1.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

POLKACITY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000417 (+11.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

POLKACITY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POLC $ +0.001512 (+62.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

POLKACITY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000162 (+4.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada POLKACITY (POLC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe POLKACITY hinnaajaloo lehte.

Mis on POLKACITY (POLC)

Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

POLKACITY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie POLKACITY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida POLC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse POLKACITY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie POLKACITY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

POLKACITY hinna ennustus (USD)

Kui palju on POLKACITY (POLC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie POLKACITY (POLC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida POLKACITY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake POLKACITY hinna ennustust kohe!

POLKACITY (POLC) tokenoomika

POLKACITY (POLC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POLC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

POLKACITY (POLC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas POLKACITY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust POLKACITY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

POLC kohalike valuutade suhtes

1 POLKACITY(POLC)/VND
103.94425
1 POLKACITY(POLC)/AUD
A$0.006004
1 POLKACITY(POLC)/GBP
0.0028835
1 POLKACITY(POLC)/EUR
0.0033575
1 POLKACITY(POLC)/USD
$0.00395
1 POLKACITY(POLC)/MYR
RM0.0166295
1 POLKACITY(POLC)/TRY
0.1611205
1 POLKACITY(POLC)/JPY
¥0.58065
1 POLKACITY(POLC)/ARS
ARS$5.1231895
1 POLKACITY(POLC)/RUB
0.3148545
1 POLKACITY(POLC)/INR
0.3456645
1 POLKACITY(POLC)/IDR
Rp63.7096685
1 POLKACITY(POLC)/KRW
5.486076
1 POLKACITY(POLC)/PHP
0.2233725
1 POLKACITY(POLC)/EGP
￡E.0.190627
1 POLKACITY(POLC)/BRL
R$0.02133
1 POLKACITY(POLC)/CAD
C$0.005451
1 POLKACITY(POLC)/BDT
0.479688
1 POLKACITY(POLC)/NGN
6.058273
1 POLKACITY(POLC)/UAH
0.1627795
1 POLKACITY(POLC)/VES
Bs0.53325
1 POLKACITY(POLC)/CLP
$3.8078
1 POLKACITY(POLC)/PKR
Rs1.118956
1 POLKACITY(POLC)/KZT
2.1385695
1 POLKACITY(POLC)/THB
฿0.127585
1 POLKACITY(POLC)/TWD
NT$0.1186185
1 POLKACITY(POLC)/AED
د.إ0.0144965
1 POLKACITY(POLC)/CHF
Fr0.00316
1 POLKACITY(POLC)/HKD
HK$0.030889
1 POLKACITY(POLC)/AMD
֏1.509927
1 POLKACITY(POLC)/MAD
.د.م0.0355105
1 POLKACITY(POLC)/MXN
$0.0745365
1 POLKACITY(POLC)/PLN
0.014378
1 POLKACITY(POLC)/RON
лв0.017064
1 POLKACITY(POLC)/SEK
kr0.0377225
1 POLKACITY(POLC)/BGN
лв0.0065965
1 POLKACITY(POLC)/HUF
Ft1.33352
1 POLKACITY(POLC)/CZK
0.082555
1 POLKACITY(POLC)/KWD
د.ك0.00120475
1 POLKACITY(POLC)/ILS
0.0133115
1 POLKACITY(POLC)/NOK
kr0.0402505
1 POLKACITY(POLC)/NZD
$0.006636

POLKACITY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest POLKACITY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse POLKACITY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse POLKACITY kohta

Kui palju on POLKACITY (POLC) tänapäeval väärt?
Reaalajas POLC hind USD on 0.00395 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POLC/USD hind?
Praegune hind POLC/USD on $ 0.00395. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on POLKACITY turukapitalisatsioon?
POLC turukapitalisatsioon on $ 750.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POLC ringlev varu?
POLC ringlev varu on 190.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POLC (ATH) hind?
POLC saavutab ATH hinna summas 2.887279195780182 USD.
Mis oli kõigi aegade POLC madalaim (ATL) hind?
POLC nägi ATL hinda summas 0.000640293666682071 USD.
Milline on POLC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POLC kauplemismaht on $ 54.87K USD.
Kas POLC sel aastal kõrgemale ka suundub?
POLC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POLC hinna ennustust.
2025-08-18 02:56:51 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

POLC/USD kalkulaator

Summa

POLC
POLC
USD
USD

1 POLC = 0.00395 USD

Kauplemine: POLC

POLCUSDT
$0.00395
$0.00395$0.00395
-1.29%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu