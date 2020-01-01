Pokemon (POKEMON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pokemon (POKEMON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pokemon (POKEMON) teave Welcome to Pokemon, a cryptocurrency project that combines the magic of Pokemon with the potential of meme coins. In this enchanting digital world, we invite you to embark on a one-of-a-kind adventure. Ametlik veebisait: https://pokemonmoon.xyz/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x15A5343E60afFB7F711e5eD4d24c714E62a30ff6 Ostke POKEMON kohe!

Pokemon (POKEMON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pokemon (POKEMON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.48K $ 18.48K $ 18.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000000003 $ 0.000000000003 $ 0.000000000003 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000000038082 $ 0.000000000000038082 $ 0.000000000000038082 Praegune hind: $ 0.000000000000044 $ 0.000000000000044 $ 0.000000000000044 Lisateave Pokemon (POKEMON) hinna kohta

Pokemon (POKEMON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pokemon (POKEMON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POKEMON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POKEMON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POKEMON tokeni tokenoomikat, avastage POKEMON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust POKEMON Kas olete huvitatud Pokemon (POKEMON) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid POKEMON ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas POKEMON MEXC-ist osta!

Pokemon (POKEMON) hinna ajalugu POKEMON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage POKEMON hinna ajalugu kohe!

POKEMON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POKEMON võiks suunduda? Meie POKEMON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POKEMON tokeni hinna ennustust kohe!

