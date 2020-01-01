poor guy (POGAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi poor guy (POGAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

poor guy (POGAI) teave poor guy is a meme token. Ametlik veebisait: https://www.pogai.org/ Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0x6fd58f5a2f3468e35feb098b5f59f04157002407 Ostke POGAI kohe!

poor guy (POGAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage poor guy (POGAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 146.10K $ 146.10K $ 146.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00127616 $ 0.00127616 $ 0.00127616 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000340356086191 $ 0.000000340356086191 $ 0.000000340356086191 Praegune hind: $ 0.000001461 $ 0.000001461 $ 0.000001461 Lisateave poor guy (POGAI) hinna kohta

poor guy (POGAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud poor guy (POGAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POGAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POGAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POGAI tokeni tokenoomikat, avastage POGAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust POGAI Kas olete huvitatud poor guy (POGAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid POGAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas POGAI MEXC-ist osta!

poor guy (POGAI) hinna ajalugu POGAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage POGAI hinna ajalugu kohe!

POGAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POGAI võiks suunduda? Meie POGAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POGAI tokeni hinna ennustust kohe!

