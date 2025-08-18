Rohkem infot POGAI

poor guy logo

poor guy hind(POGAI)

1 POGAI/USD reaalajas hind:

$0.000001376
$0.000001376$0.000001376
+0.14%1D
USD
poor guy (POGAI) reaalajas hinnagraafik
poor guy (POGAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000001094
$ 0.000001094$ 0.000001094
24 h madal
$ 0.000001694
$ 0.000001694$ 0.000001694
24 h kõrge

$ 0.000001094
$ 0.000001094$ 0.000001094

$ 0.000001694
$ 0.000001694$ 0.000001694

$ 0.001145368048984039
$ 0.001145368048984039$ 0.001145368048984039

$ 0.000000340356086191
$ 0.000000340356086191$ 0.000000340356086191

-0.94%

+0.14%

-8.38%

-8.38%

poor guy (POGAI) reaalajas hind on $ 0.000001379. Viimase 24 tunni jooksul POGAI kaubeldud madalaim $ 0.000001094 ja kõrgeim $ 0.000001694 näitab aktiivset turu volatiivsust. POGAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001145368048984039 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000340356086191.

Lüliajalise tootluse osas on POGAI muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, +0.14% 24 tunni vältel -8.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

poor guy (POGAI) – turuteave

No.7252

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.03K
$ 55.03K$ 55.03K

$ 137.90K
$ 137.90K$ 137.90K

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

0.00%

ARB

poor guy praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.03K 24 tunnise kauplemismahuga. POGAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 137.90K.

poor guy (POGAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse poor guy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000000192+0.14%
30 päeva$ -0.000002966-68.27%
60 päeva$ -0.000008558-86.13%
90 päeva$ -0.000009729-87.59%
poor guy Hinnamuutus täna

Täna registreeris POGAI muutuse $ +0.00000000192 (+0.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

poor guy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000002966 (-68.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

poor guy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POGAI $ -0.000008558 (-86.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

poor guy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000009729 (-87.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada poor guy (POGAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe poor guy hinnaajaloo lehte.

Mis on poor guy (POGAI)

poor guy is a meme token.

poor guy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie poor guy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida POGAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse poor guy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie poor guy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

poor guy hinna ennustus (USD)

Kui palju on poor guy (POGAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie poor guy (POGAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida poor guy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake poor guy hinna ennustust kohe!

poor guy (POGAI) tokenoomika

poor guy (POGAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POGAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

poor guy (POGAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas poor guy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust poor guy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

POGAI kohalike valuutade suhtes

1 poor guy(POGAI)/VND
0.036288385
1 poor guy(POGAI)/AUD
A$0.00000209608
1 poor guy(POGAI)/GBP
0.00000100667
1 poor guy(POGAI)/EUR
0.00000117215
1 poor guy(POGAI)/USD
$0.000001379
1 poor guy(POGAI)/MYR
RM0.00000580559
1 poor guy(POGAI)/TRY
0.00005624941
1 poor guy(POGAI)/JPY
¥0.000202713
1 poor guy(POGAI)/ARS
ARS$0.00178857679
1 poor guy(POGAI)/RUB
0.00010992009
1 poor guy(POGAI)/INR
0.00012067629
1 poor guy(POGAI)/IDR
Rp0.02224193237
1 poor guy(POGAI)/KRW
0.00191526552
1 poor guy(POGAI)/PHP
0.00007798245
1 poor guy(POGAI)/EGP
￡E.0.00006655054
1 poor guy(POGAI)/BRL
R$0.0000074466
1 poor guy(POGAI)/CAD
C$0.00000190302
1 poor guy(POGAI)/BDT
0.00016746576
1 poor guy(POGAI)/NGN
0.00211502746
1 poor guy(POGAI)/UAH
0.00005682859
1 poor guy(POGAI)/VES
Bs0.000186165
1 poor guy(POGAI)/CLP
$0.001329356
1 poor guy(POGAI)/PKR
Rs0.00039064312
1 poor guy(POGAI)/KZT
0.00074660439
1 poor guy(POGAI)/THB
฿0.0000445417
1 poor guy(POGAI)/TWD
NT$0.00004141137
1 poor guy(POGAI)/AED
د.إ0.00000506093
1 poor guy(POGAI)/CHF
Fr0.0000011032
1 poor guy(POGAI)/HKD
HK$0.00001078378
1 poor guy(POGAI)/AMD
֏0.00052713654
1 poor guy(POGAI)/MAD
.د.م0.00001239721
1 poor guy(POGAI)/MXN
$0.00002602173
1 poor guy(POGAI)/PLN
0.00000501956
1 poor guy(POGAI)/RON
лв0.00000595728
1 poor guy(POGAI)/SEK
kr0.00001316945
1 poor guy(POGAI)/BGN
лв0.00000230293
1 poor guy(POGAI)/HUF
Ft0.0004655504
1 poor guy(POGAI)/CZK
0.0000288211
1 poor guy(POGAI)/KWD
د.ك0.000000420595
1 poor guy(POGAI)/ILS
0.00000464723
1 poor guy(POGAI)/NOK
kr0.00001405201
1 poor guy(POGAI)/NZD
$0.00000231672

poor guy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest poor guy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse poor guy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse poor guy kohta

Kui palju on poor guy (POGAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas POGAI hind USD on 0.000001379 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POGAI/USD hind?
Praegune hind POGAI/USD on $ 0.000001379. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on poor guy turukapitalisatsioon?
POGAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POGAI ringlev varu?
POGAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POGAI (ATH) hind?
POGAI saavutab ATH hinna summas 0.001145368048984039 USD.
Mis oli kõigi aegade POGAI madalaim (ATL) hind?
POGAI nägi ATL hinda summas 0.000000340356086191 USD.
Milline on POGAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POGAI kauplemismaht on $ 55.03K USD.
Kas POGAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
POGAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POGAI hinna ennustust.
poor guy (POGAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

