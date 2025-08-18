poor guy (POGAI) reaalajas hind on $ 0.000001379. Viimase 24 tunni jooksul POGAI kaubeldud madalaim $ 0.000001094 ja kõrgeim $ 0.000001694 näitab aktiivset turu volatiivsust. POGAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001145368048984039 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000340356086191.
Lüliajalise tootluse osas on POGAI muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, +0.14% 24 tunni vältel -8.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
poor guy (POGAI) – turuteave
No.7252
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.03K
$ 55.03K$ 55.03K
$ 137.90K
$ 137.90K$ 137.90K
0.00
0.00 0.00
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
0.00%
ARB
poor guy praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.03K 24 tunnise kauplemismahuga. POGAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 137.90K.
poor guy (POGAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse poor guy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000192
+0.14%
30 päeva
$ -0.000002966
-68.27%
60 päeva
$ -0.000008558
-86.13%
90 päeva
$ -0.000009729
-87.59%
poor guy Hinnamuutus täna
Täna registreeris POGAI muutuse $ +0.00000000192 (+0.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
poor guy 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000002966 (-68.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
poor guy 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POGAI $ -0.000008558 (-86.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
poor guy 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000009729 (-87.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada poor guy (POGAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
poor guy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie poor guy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida POGAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse poor guy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie poor guy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
poor guy hinna ennustus (USD)
Kui palju on poor guy (POGAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie poor guy (POGAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida poor guy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
poor guy (POGAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POGAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
poor guy (POGAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas poor guy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust poor guy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.