Pochita (POCHITA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pochita (POCHITA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pochita (POCHITA) teave Pochita is a meme coin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://pochita.biz/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/E6AujzX54E1ZoPDFP2CyG3HHUVKygEkp6DRqig61pump Ostke POCHITA kohe!

Pochita (POCHITA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pochita (POCHITA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 186.20K $ 186.20K $ 186.20K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 186.20K $ 186.20K $ 186.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.067 $ 0.067 $ 0.067 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000180260044248737 $ 0.000180260044248737 $ 0.000180260044248737 Praegune hind: $ 0.0001862 $ 0.0001862 $ 0.0001862 Lisateave Pochita (POCHITA) hinna kohta

Pochita (POCHITA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pochita (POCHITA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POCHITA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POCHITA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POCHITA tokeni tokenoomikat, avastage POCHITA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust POCHITA Kas olete huvitatud Pochita (POCHITA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid POCHITA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas POCHITA MEXC-ist osta!

Pochita (POCHITA) hinna ajalugu POCHITA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage POCHITA hinna ajalugu kohe!

POCHITA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POCHITA võiks suunduda? Meie POCHITA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POCHITA tokeni hinna ennustust kohe!

