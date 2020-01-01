Peanut the Squirrel (PNUT) tokenoomika
PNUT is a meme coin.
Peanut the Squirrel (PNUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Peanut the Squirrel (PNUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Peanut the Squirrel (PNUT) põhjalik tokeni struktuur
Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas PNUT tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine.
Peanut the Squirrel (PNUT) is a meme coin operating on the Solana blockchain. Its token economics are characterized by the following aspects:
Issuance Mechanism
- Blockchain: Solana
- Total Supply: 1,000,000,000 PNUT
- Initial Distribution: PNUT was launched as a meme coin, with its creation and distribution closely tied to the viral story of Peanut the Squirrel. The token was rapidly listed on major exchanges following a surge in social media attention, particularly after high-profile mentions by figures like Elon Musk.
- Bonding Curve Launch: PNUT and similar tokens on Solana are often launched via platforms like Pump.fun, which use a bonding curve mechanism. This means the token price increases as more tokens are bought, and once a certain market cap (e.g., $69,000) is reached, the token is migrated to a decentralized exchange (DEX) such as Raydium for open trading.
Allocation Mechanism
- No Formal Allocation Breakdown: There is no evidence of a traditional allocation schedule (e.g., team, investors, treasury, ecosystem) or a published vesting plan. The token appears to have been distributed in a fair-launch style, with early buyers on the bonding curve and subsequent DEX traders forming the initial holder base.
- Liquidity: Liquidity for PNUT is provided on Solana DEXs, and there is no indication of locked or reserved allocations for the team or advisors.
Usage and Incentive Mechanism
- Utility: PNUT is a pure meme coin. Its primary use is for speculative trading and as a symbol of the viral Peanut the Squirrel story. There are no documented utility functions such as staking, governance, or protocol fees.
- Incentives: There are no on-chain incentives, rewards, or yield mechanisms for holding or using PNUT. The main incentive is speculative trading, driven by social media trends and community sentiment.
Locking Mechanism
- No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or scheduled unlocks. All tokens are liquid and tradable upon purchase, with no restrictions on transfer or sale.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: All tokens are unlocked and freely tradable from the moment of purchase. There is no vesting schedule or delayed release.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Blockchain
|Solana
|Total Supply
|1,000,000,000 PNUT
|Issuance
|Bonding curve launch (e.g., Pump.fun), then DEX listing
|Allocation
|No formal breakdown; fair launch via bonding curve and DEX trading
|Utility
|Meme coin, speculative trading, no protocol utility
|Incentives
|None (no staking, rewards, or yield)
|Locking
|None (all tokens liquid and tradable)
|Unlocking
|Immediate (no vesting or unlock schedule)
Additional Context
- Market Dynamics: PNUT’s price and trading volume have been highly volatile, driven by social media trends and celebrity endorsements. The token reached a market cap of over $120M within days of launch, with trading volumes exceeding $300M at peak.
- Community and Symbolism: The token’s popularity is rooted in the viral story of Peanut the Squirrel, which became a symbol for political and social commentary, further fueling speculative interest.
Limitations
- No Whitepaper or Formal Documentation: As a meme coin, PNUT lacks the detailed technical or economic documentation typical of more established crypto projects. All information is derived from exchange listings, news coverage, and the token’s website.
In summary: Peanut the Squirrel (PNUT) is a Solana-based meme coin with no formal tokenomics structure beyond its initial fair launch and open trading. There are no vesting, locking, or incentive mechanisms, and its value is driven entirely by community sentiment and speculative trading.
Peanut the Squirrel (PNUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Peanut the Squirrel (PNUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate PNUT tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
PNUT tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate PNUT tokeni tokenoomikat, avastage PNUT tokeni reaalajas hinda!
Peanut the Squirrel (PNUT) hinna ajalugu
PNUT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
PNUT – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu PNUT võiks suunduda? Meie PNUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
